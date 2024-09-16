شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ شحن هواتف iPhone 16.. كيف تتبع طلب هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل في تلقي طلبات الشحن المسبق لهواتف iPhone 16 مما يعني أنه يمكنك الآن البدء في تتبعها عبر الإنترنت، إذا قمت بطلب iPhone 16 أو iPhone 16 Plus أو iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max مسبقًا، فيمكنك التحقق من حالة طلبك، 20 سبتمبر هو تاريخ الإصدار الرسمي وإذا قمت بالتحقق من طلبك اليوم على موقع أبل على الويب، فستكون الإجابة التي ستحصل عليها هي أن الهاتف "يستعد للشحن"، ربما لا تعني هذه المعلومات أي شيء وربما لن تحصل على إجابة أكثر دقة من أبل حتى نقترب من تاريخ الإصدار الرسمي.

ولكن هناك طريقة للحصول على مزيد من المعلومات المحدثة حول طلبك وهي من خلال موقع United (UPS)، لن يمنحك استخدام موقع UPS الإلكتروني مزيدًا من المعلومات فحسب، بل ستتمكن أيضًا من تتبع حركة جهازك الجديد أثناء انتقاله عبر مدن مختلفة ومراكز UPS قبل الوصول إلى الوجهة النهائية وهي باب منزلك.

من متصفحك، اكتب UPS وقم بالتسجيل في برنامج UPS My Choice، هناك نسخة مجانية من البرنامج أو خدمة مميزة ستكلفك 19.99 دولارًا سنويًا، الفارق الوحيد الذي يمكنني تمييزه هو أن بعض الإجراءات المجانية مع الإصدار المدفوع ستترتب عليها تكلفة إضافية إذا تم طلبها بموجب الإصدار المجاني، ما لم تكن تخطط لتغيير تاريخ التسليم أو شحن جهاز iPhone الخاص بك إلى عنوان جديد، فلن تواجه أي مشكلة مع الإصدار المجاني من البرنامج.

بمجرد التسجيل بنجاح في برنامج UPS My Choice، سترى جميع عمليات التسليم المقرر وصولها إلى عنوانك، في الماضي، كان بإمكانك استخدام ميزة "التتبع برقم المرجع" لتتبع شحنتك من خلال UPS، وكان رقم المرجع هو رقم الهاتف المستخدم لطلب الهاتف من Apple ناقص آخر رقمين، لأسباب أمنية، تم تغيير هذه الميزة، لذا فإن استخدام برنامج UPS My Choice هو أفضل طريقة لمعرفة ما يحدث مع الصندوق الذي يحتوي على هاتف iPhone الجديد الخاص بك ولكن بدون ملصق.

إذا لم تكن هناك بيانات تتبع لطلبك حتى الآن حيث لم يتم تسليم جميع الصناديق إلى UPS، فقط استمر في التحقق مع UPS كل يوم حتى تحصل على حالة محدثة لطلبك.