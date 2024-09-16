شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحصل على إذن لتدريب الذكاء الاصطناعي على منشوراتك بفيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة ميتا على إذن من السلطات البريطانية لبدء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على منشورات فيس بوك وانستجرام في المملكة المتحدة، ويأتي هذا بعد تعليق الشركة الأولي للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة عندما أثيرت مخاوف بشأن كيفية تخطيطها لحصاد البيانات.

وقد تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة اليوم بشكل أساسي بالكامل على البيانات العامة من الإنترنت، بعد أن بدأت هذه النماذج في اكتساب الشعبية، أصبح الإنترنت أكثر صرامة بشأن البيانات التي يرغب في مشاركتها، وتمنع العديد من المواقع الكبيرة الآن الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى بياناتها ما لم يتم دفع ثمنها، وبالتالي، يبدو استخدام البيانات العامة من منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بشركة ميتا خيارًا سهلاً.

ولكن، تمامًا مثل الطريقة التي كان بها الاتحاد الأوروبي شوكة في خاصرة شركة أبل، لم تكن السلطات مقتنعة بالسماح لشركة ميتا بتدريب نماذجها.

بعد الحوار مع مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، حصلت ميتا الآن على إذن رسمي، ويزعم مكتب مفوض المعلومات أن ميتا ستجعل من السهل الآن على المستخدمين اختيار عدم استخدام بياناتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.

من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في العالم ولكن لا نعتقد أن الناس سوف يشعرون بالراحة الكاملة لاستخدامهم كنقط بيانات، ومن المتوقع أن تحظر بعض المناطق تمامًا نماذج الذكاء الاصطناعي من جمع البيانات من السكان المحليين.