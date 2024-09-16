شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيف تجهز iPhone الخاص بك لنظام التشغيل iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple رسميًا نظام التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 يوم الإثنين 16 سبتمبر، مما يجلب مجموعة من الميزات الجديدة إلى أجهزة iPhone وiPad الحالية، مثل خيارات تخصيص الشاشة الرئيسية الجديدة، ومركز التحكم المحدث، وتطبيق الصور المحدث، وتحسينات البريد.

هل جهاز iPhone الخاص بي متوافق مع نظام التشغيل iOS 18؟

يتوافق نظام التشغيل iOS 18 مع iPhone XR، وبالتالي أيضًا مع طرازي iPhone XS وiPhone XS Max بنفس شريحة A12 Bionic.

بمعنى آخر، يتوافق نظام التشغيل iOS 18 مع نفس طرز iPhone مثل نظام التشغيل iOS 17:

‏iPhone 15

‏iPhone 15 Plus

‏iPhone 15 Pro

‏iPhone 15 Pro Max

‏iPhone 14

‏iPhone 14 Plus

‏iPhone 14 Pro

‏iPhone 14 Pro Max

‏iPhone 13

‏iPhone 13 mini

‏iPhone 13 Pro

‏iPhone 13 Pro Max

‏iPhone 12

‏iPhone 12 mini

‏iPhone 12 Pro

‏iPhone 12 Pro Max

‏iPhone 11

‏iPhone 11 Pro

‏iPhone 11 Pro Max

‏iPhone XS

‏iPhone XS Max

‏iPhone XR

‏iPhone SE (الجيل الثاني)

‏iPhone SE (الجيل الثالث)

يتوقف iPadOS 18 عن دعم طرز iPad التي تحتوي على شريحة A10X Fusion، وبالتالي فإن iPadOS 18 متوافق مع طرز iPad التالية:

‏iPad Pro: 2018 والإصدارات الأحدث

‏iPad Air: 2019 والإصدارات الأحدث

‏iPad mini: 2019 والإصدارات الأحدث

‏iPad: 2020 والإصدارات الأحدث

لاحظ أن نظام التشغيل iOS 18 سيأتي مثبتًا مسبقًا على طرز iPhone 16 الجديدة عند إطلاقها يوم الجمعة 20 سبتمبر.

استعادة مساحة تخزين الجهاز

قبل محاولة الانتقال إلى نظام التشغيل iOS 18، ستحتاج أولاً إلى التأكد من أن جهازك يحتوي على مساحة كافية لتنزيل نظام التشغيل الجديد وتثبيته لاسلكيًا.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يجدر بك إلقاء نظرة على التطبيقات التي قمت بتثبيتها حاليًا على أجهزتك وما إذا كنت بحاجة إليها، مرر الشاشة الرئيسية وتحقق داخل مجلداتك لاستئصال أي تطبيقات منسية منذ فترة طويلة تشغل مساحة تخزين ثمينة.

يمكنك حذف التطبيقات من خلال الضغط بإصبعك عليها والنقر فوق علامة X التي تظهر في زاوية أيقونتها. أو انتقل إلى الإعدادات ➝ عام ➝ مساحة تخزين iPhone/iPad، وانقر فوق أي تطبيقات لا تستخدمها، وحدد حذف التطبيق، لاحظ أن هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه، ولكن كن قاسيًا - يمكنك دائمًا إعادة تثبيت التطبيقات التي تمت إزالتها في وقت لاحق إذا غيرت رأيك.

تحقق من حجم أي تطبيقات وسائط اجتماعية أو مراسلة قمت بتثبيتها، مثل Facebook وWhatsApp، وغالبًا ما تتضخم هذه التطبيقات في الحجم بعد فترات طويلة من النشاط بسبب سجل الدردشة وتخزين الوسائط وما شابه ذلك، لذلك قد ترغب في حذفها وإعادة تثبيتها للبدء من جديد.

تأكد أيضًا من مراعاة أي توصيات شخصية على شاشة تخزين ‌iPhone‌، مثل الاحتفاظ بالصور عالية الدقة في iCloud والإصدارات ذات الحجم الأصغر على جهازك، أو السماح لنظام التشغيل iOS بتفريغ أي تطبيقات لا تستخدمها كثيرًا تلقائيًا.

قم بعمل نسخة احتياطية مؤرشفة لجهازك على جهاز Mac

من الأفضل الاحتفاظ بنسخة احتياطية محلية لجهازك مخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في حالة حدوث خطأ ما، أو حدوث الأسوأ وفشل تثبيت iOS 18. إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إلى إصدار أقدم بعد فترة وجيزة من تثبيت تحديث iOS جديد، فمن الضروري إجراء نسخة احتياطية محلية مؤرشفة مسبقًا، وإلا فلن تتمكن من العودة إلى iOS 17/iPadOS 17‌ إذا ساءت الأمور.

1- قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز Mac الخاص بك باستخدام الكبل المرفق.

2- اسمح للملحق بالاتصال بالنقر فوق "السماح" في موجه الحوار.

3- افتح نافذة Finder بالنقر فوق أيقونة Finder في Dock.

4- انقر فوق اسم جهاز iOS الخاص بك في الشريط الجانبي.

5- إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل جهازك بجهاز Mac الخاص بك، فانقر فوق "الثقة" في نافذة Finder.

6- انقر فوق "الثقة" في جهازك عند مطالبتك بذلك، ثم أدخل رمز المرور الخاص بك للتأكيد.

7- في علامة التبويب "عام"، انقر فوق الدائرة بجوار المكان الذي يقول "نسخ احتياطي لجميع البيانات الموجودة على جهاز iPad إلى جهاز Mac هذا".

8- إذا كنت تريد تشفير النسخة الاحتياطية، فحدد المربع بجوار "تشفير النسخة الاحتياطية المحلية"، ثم أدخل كلمة مرور لحماية بياناتك.

9- إذا كنت لا تريد إنشاء نسخة احتياطية مشفرة، أو إذا قمت بالفعل بإعداد نسخ احتياطية مشفرة، فانقر فوق "نسخ احتياطي الآن". عند انتهاء النسخ الاحتياطي، يمكنك العثور على تاريخ ووقت آخر نسخة احتياطية في علامة التبويب "عام"، أعلى زر "إدارة النسخ الاحتياطية".

10- وأخيرًا، أرشفة النسخة الاحتياطية: حدد "إدارة النسخ الاحتياطية" ➝ حدد "نسخ احتياطي"، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على النسخة الاحتياطية واختر "أرشيف".

وهذا يحميها من الكتابة فوقها بواسطة النسخة الاحتياطية المحلية التالية أو حذفها تلقائيًا إذا كان جهاز Mac لديك منخفض المساحة التخزينية.

تذكر أن هذه النسخة الاحتياطية لن يتم الكتابة فوقها عند إجراء نسخة احتياطية يدويًا أو تلقائيًا لجهاز iPhone الخاص بك في المستقبل، لذا يمكنك استعادتها في أي وقت باستخدام خيار "استعادة النسخة الاحتياطية..." في نفس شاشة Finder.