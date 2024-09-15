تكنولوجيا: كم عدد الصواريخ التي أطلقتها سبيس إكس حتى الآن في عام 2024؟

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف سبيس إكس 148 عملية إطلاق في عام 2024، وهي زيادة أخرى عن 98 عملية إطلاق أكملتها في العام السابق، وهذا يعني أن الشركة ستضطر إلى الإطلاق مرة كل يومين ونصف، وفقاً لموقع spaceexplored.

كم عدد الصواريخ التي أطلقتها سبيس إكس في عام 2024؟

حتى الآن، أطلقت سبيس إكس 92 صاروخًا في عام 2024، 89 صاروخًا من طراز فالكون 9، وصاروخًا واحدًا من طراز فالكون هيفي، وصاروخين من طراز ستارشيب، بمعدل نجاح الإطلاق 98.9%

إذا تمكنت SpaceX من تجاوز التحقيقات المنتظمة والطويلة (وفقًا لمعايير SpaceX من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، فقد نرى إطلاق Starship يحدث على فترات أسابيع أو أقل، ويمكن أن يحول هذا القدر من بيانات الرحلة والخبرة Starship إلى صاروخ تجاري أكثر قابلية للتطبيق وبناء الثقة في الجدول الزمني لـ Artemis 3 لعام 2026.

في بداية عام 2023، بدا الأمر وكأن SpaceX ستزيد أيضًا من رقمها القياسي لمعظم عمليات إطلاق الرحلات الفضائية البشرية في عام واحد، ولكن كان التأخير في مهمة Polaris Dawn يعني أن الشركة تطابق رقمها القياسي الحالي.



إذا تم تنفيذ جميع الجداول الزمنية أو لم تتأخر كثيرًا، يمكن لشركة SpaceX إطلاق ما يصل إلى خمس بعثات مأهولة إلى الفضاء، على الأقل ثلاثة منها لديها القليل من المخاوف المتعلقة بالجدولة مثل مهمتي Commercial Crew التابعة لوكالة ناسا وAxiom-3.

مهمتان أخريان من المقرر أن تنطلقا هذا العام هما Axiom-4 في الخريف ومهمة Polaris Dawn، إن إطلاق Polaris لأول مرة هذا العام هو الأكثر إثارة لأنه سيضم أول سير خاص في الفضاء، وسيكون هذا النوع من القدرة قيماً إذا حصلت SpaceX وPolaris على الضوء الأخضر من وكالة ناسا لخدمة تلسكوب هابل الفضائي.