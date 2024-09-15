شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Sniper Elite: Resistance.. تنقلك لتجربة قناص الحروب التكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر عشاق ألعاب الحروب والتصويب لعبة Sniper Elite: Resistance المقرر صدورها العام المقبل.

تقدم اللعبة آليات قنص متعددة وتضم معارك تكتيكية وتسلل لتعيش أجواء الحرب الخفية، بعيدًا عن الخطوط الأمامية، في أعماق فرنسا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

ويعد هاري هوكر الشخصية الرئيسية باللعبة، وهو عميل للعمليات الخاصة البريطانية خلال الحرب (SOE)، إذ يدخل في حروب ومعارك لهزيمة النازيين، وفقًا لمنصة "steam" للألعاب.



لعبة القناص

ومن خلال العمل مع المقاومة الفرنسية، تمنحك اللعبة أهدافًا قائمة للاغتيالات ونقاط التسلل، مع توفر كاميرا الأشعة السينية وآليات إطلاق النار المتقدمة للمساعدة في تحقيق الأهداف.

تضم "Sniper Elite" أسلحة مختلفة من البنادق الرشاشة والمسدسات، مع إمكانية عرض طلقات الرصاص بحركة بطيئة دراماتيكية، لتدخل في أجواء القناص الحقيقي.

