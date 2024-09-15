شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثقب أسود هائل فى مركز مجرة درب التبانة يدور بشكل غير متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور الثقب الأسود الهائل في مركز مجرة درب التبانة، بطريقة غير طبيعية، ويعتقد العلماء الآن أنهم قد يعرفون السبب، استنادًا إلى بيانات جديدة من تلسكوب أفق الحدث، يقترح الباحثون أن هذا العملاق الكوني ربما اندمج مع ثقب أسود آخر منذ مليارات السنين، من شأن هذا الاصطدام الهائل أن يفسر الدوران السريع غير المتوازن للثقب الأسود، والذي يختلف عن اتجاه بقية المجرة.

دور الاندماجات في تطور الثقوب السوداء

يقع الثقب الأسود على بعد 26000 سنة ضوئية من الأرض، وهو جسم ضخم، 4 ملايين مرة كتلة الشمس، لطالما حير دورانه السريع وميله الغريب علماء الفلك، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى ماض عنيف.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature وأشرف عليها ييهان وانج، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة نيفادا في لاس فيجاس، فإن الدوران الغريب للثقب الأسود يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال اندماجه مع ثقب أسود هائل آخر، ربما حدث هذا الحدث منذ حوالي 9 مليارات سنة وربما غيّر بشكل كبير دورانه.

يُعتقد أن الثقوب السوداء الهائلة تنمو ليس فقط عن طريق امتصاص الغاز والغبار القريبين ولكن أيضًا عن طريق الاندماج مع ثقوب سوداء أخرى عندما تصطدم المجرات، أوضح بينج تشانج، أستاذ الفيزياء والفلك في جامعة نيفادا في لاس فيجاس والمؤلف المشارك للدراسة، أن الاندماج حدث على الأرجح بعد اصطدام مجرة درب التبانة بمجرة جايا إنسيلادوس، ويضيف هذا دليلاً مهمًا على النظرية القائلة بأن الثقوب السوداء يمكن أن تتوسع عن طريق الاندماج مع غيرها من نوعها.

يأمل علماء الفلك أن تساعد المشاريع الفضائية المستقبلية، مثل هوائي الفضاء التداخلي بالليزر (LISA)، المقرر إطلاقه في عام 2035، في الكشف عن المزيد حول تاريخ الثقوب السوداء الهائلة، وستقوم هذه الأدوات باكتشاف الموجات الثقالية الناتجة عن مثل هذه الاندماجات، مما يوفر المزيد من الرؤى حول التطور الديناميكي للمجرات وثقوبها السوداء.