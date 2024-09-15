شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المواجهة بين Apple Watch Series 9 وSeries 10: هل يجب عليك الترقية أم التخطي؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة آبل منذ أيام قليلة عن Watch Series 10، أحدث سلسلة ساعاتها الذكية، وتقول الشركة إن الساعات الجديدة أكبر وأرق وأقل حجماً مقارنة بسابقاتها وتحتوي على شريحة جديدة أسرع، ولكن هل تستحق أفضل ساعة ذكية من آبل حتى الآن الترقية إذا كان لديك ساعة قديمة؟ من التصميم إلى الميزات، إليك مقارنة متعمقة ستساعدك على تحديد ما إذا كنت ستلتزم بساعة Apple القديمة أم ستشتري الساعة الجديدة.

تصميم

بالمقارنة مع الجيل السابق من ساعات Apple، تتميز ساعة Watch Series 10 الجديدة بشاشة أكبر وغطاء جديد أنحف ومتوفر من التيتانيوم أيضًا.

على عكس Watch Series 9، التي تتميز بظهر من السيراميك والكريستال الياقوتي، تتمتع الساعات الجديدة بظهر معدني يحتوي على ملف شحن أكبر مع هوائي مدمج.

يبدو أيضًا أن شركة Apple قامت بزيادة حجم الشاشة قليلاً. بينما كانت Watch Series 9 متوفرة بحجمين 41 ملم و45 ملم مع شاشات LTPO OLED مقاس 1.69 بوصة و1.89 بوصة، فإن Watch Series 10 متوفرة بحجمين – 42 ملم و46 ملم تضم شاشات LTPO OLED مقاس 1.89 بوصة و2.04 بوصة إلى جانب معدل تحديث أعلى وسطوع 2000 شمعة. يقول عملاق التكنولوجيا أيضًا أن شاشة OLED الخاصة بـ Watch Series 10 أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 40 بالمائة عند النظر إليها بزاوية.

الأجهزة

تحتوي Apple Watch Series 10 على شريحة S10 أسرع وأكثر إحكاما مقارنة بـ Apple Watch Series 9، التي تحتوي على شريحة S9 الأبطأ قليلاً.

تتميز ساعة الجيل السابق بمستشعر لدرجة حرارة الجسم، بينما تحتوي Watch Series 10 الآن على مستشعر محسّن لدرجة حرارة الجسم والماء، ومقياس عمق يصل إلى 6 أمتار ودعم تطبيق Depth وOceanic+ للغطس.

تتميز الساعات الذكية الجديدة أيضًا بميكروفون مع خاصية عزل الصوت وشبكة مكبر الصوت المعاد تصميمها والتي تحتوي على فتحات فردية. وظيفة أخرى مفيدة هي أن مكبر الصوت في Watch Series 10 يدعم تشغيل الوسائط، وهي ميزة مفقودة في ساعات Apple القديمة لأسباب غير معروفة.

في حين يمكن شحن Watch Series 9 من 0-80% في 45 دقيقة فقط، يمكن للساعات الذكية الجديدة أن تصل من 0-80% في نصف ساعة فقط.

هل يجب عليك شراء Apple Watch Series 10؟



تقدم Apple Watch Series 10 العديد من التحسينات الملحوظة على خليفتها، ولكنها لا تزال إلى حد كبير بمثابة ترقية تدريجية لأولئك الذين يمتلكون Apple Watch Series 8 أو Apple Watch Series 9.

إذا كنت شخصًا يحب الخروج في الهواء الطلق أو السباحة كثيرًا، فإن Apple Watch Series 10 الجديدة تعد ساعة ذكية أفضل بكثير مقارنة بسابقتها، كذلك قد تكون Apple Watch Series 10 جذابة لأولئك الذين يمتلكون ساعة ذكية قديمة من Apple ويبحثون عن ساعة أكبر مع شاشة ذات معدل تحديث مرتفع وجودة صوت أفضل وقدرات شحن أسرع.

وApple Watch Series 10 متاحة حاليًا للطلب المسبق على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع آبل والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت في 20 سبتمبر.