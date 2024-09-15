شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 ميزات مخفية على الهاتف الذكى.. إليك طريقة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الهواتف الذكية لا غنى عنها في حياتنا اليومية، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص لوحة الإعدادات السريعة الخاصة بهم، ومع ذلك فإن الكثير منا لا يدركون الميزات المخفية التي يمكن أن تعزز تجربتنا وتسمح لنا بإضافة أو إزالة اختصارات للوظائف المستخدمة بشكل متكرر.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة اختصار للمصباح اليدوي أو مسجل الشاشة. وهذا يوفر الوقت ويجعل جهازك أكثر كفاءة.

يتعمق التقرير في بعض الوظائف الأقل شهرة والتي سيجدها عشاق التكنولوجيا مثيرة للاهتمام ومفيدة، إليك كل ما تريد معرفته:

خيارات لقطة الشاشة المتقدمة

يعد التقاط لقطات الشاشة مهمة شائعة، ولكن هل تعلم أنه يمكنك التقاط لقطات شاشة قابلة للتمرير؟ تتيح لك هذه الميزة التقاط صفحة ويب كاملة أو محادثة دردشة في صورة واحدة، وهو مفيد بشكل خاص لحفظ المقالات الطويلة أو الرسائل المهمة.

تأتي العديد من الهواتف الذكية الحديثة مزودة بميزات مدمجة لالتقاط لقطات شاشة قابلة للتمرير. على سبيل المثال، على أجهزة Android، يمكنك عادةً العثور على هذا الخيار في شريط أدوات لقطة الشاشة الذي يظهر بعد التقاط لقطة شاشة عادية، ما عليك سوى النقر على زر "التمرير" أو "التقاط المزيد" لتوسيع لقطة الشاشة.

إذا كان جهازك لا يدعم لقطات الشاشة القابلة للتمرير، فيمكن أن تساعدك العديد من تطبيقات الطرف الثالث، كما تعد التطبيقات مثل LongShot لنظام Android وTailor لنظام iOS من الخيارات الشائعة، كذلك تجمع هذه التطبيقات لقطات شاشة متعددة معًا لإنشاء صورة تمرير سلسة.

واي فاي مشاركة الملفات المباشرة

تتيح تقنية Wi-Fi Direct مشاركة الملفات بشكل أسرع بين الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، هذه الميزة مثالية لنقل الملفات الكبيرة بسرعة وأمان، ما عليك سوى تمكين Wi-Fi Direct في إعداداتك والاتصال بجهاز آخر.



إعدادات تحسين البطارية



يعد عمر البطارية مصدر قلق بالغ لمستخدمي الهواتف الذكية، تأتي معظم الأجهزة مزودة بإعدادات تحسين البطارية التي تساعد على إطالة عمر البطارية من خلال إدارة العمليات في الخلفية واستخدام التطبيقات، لذا يجب ضبط هذه الإعدادات لتحقيق أقصى استفادة من البطارية.

ميزات القفل الذكي

يحافظ Smart Lock على إلغاء قفل جهازك في بيئات موثوقة مثل المنزل أو العمل، يمكنك إعداده ضمن إعدادات "الأمان"، واختيار خيارات مثل المواقع أو الأجهزة الموثوقة، وتضيف هذه الميزة الراحة دون المساس بالأمان.

ميزات الطوارئ SOS

من المحتمل أن يحتوي هاتفك الذكي على ميزات SOS مدمجة لحالات الطوارئ. يتيح لك ذلك الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ أو إرسال تنبيهات إلى جهات الاتصال المختارة مع تفاصيل موقعك، كذلك تعرف على هذه الإعدادات لمزيد من الأمان.

يمكن أن يؤدي الغوص في هذه الميزات المخفية إلى تحسين تجربة هاتفك الذكي بشكل كبير، يعد تخصيص الإعدادات السريعة واستخدام خيارات لقطات الشاشة المتقدمة وتمكين خيارات المطورين مجرد طرق قليلة لجعل جهازك أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

خيارات المطور المخفية

يؤدي تنشيط خيارات المطور إلى فتح الإعدادات المتقدمة التي يمكنها تحسين أداء هاتفك الذكي، و لتمكين ذلك انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "حول الهاتف"، وانقر على "رقم الإصدار" سبع مرات. يمكنك بعد ذلك الوصول إلى ميزات مثل تصحيح أخطاء USB وتعديلات مقياس الرسوم المتحركة.

الوضع بيد واحدة

قد يكون من الصعب استخدام الشاشات الأكبر حجمًا بيد واحدة، توفر العديد من الهواتف الذكية وضعًا بيد واحدة يعمل على تقليص حجم الشاشة لتسهيل التنقل، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تحتاج إلى استخدام هاتفك أثناء القيام بمهام متعددة.