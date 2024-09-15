شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. تروكولر يقدم ميزة معرف المتصل المجانية على أجهزة آيفون مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم تروكولر خدمة معرف المتصل المجانية التي يستخدمها الملايين حول العالم على أجهزة آيفون، حيث كان التطبيق متاحًا على أجهزة آبل منذ فترة، ولكن التكامل ليس بنفس كفاءة التكامل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون، يفتقد تطبيق تروكولر على أجهزة iOS معرف المتصل في الوقت الفعلي، وكان على المستخدمين فتح التطبيق يدويًا والبحث عن الرقم لمعرفة من يتصل بهم.

ومع ذلك، قد يتغير هذا قريبًا نظرًا لأن Apple iOS 18 يسمح للمستخدمين باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة الخاصة به لعرض تراكب على شاشة الاتصال، حيث قامت آبل مؤخرًا بتحديث وثائق إصدار ميزات iOS 18، والتي بموجبها "تسمح واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للمطورين مثل تروكولر بجلب المعلومات من خوادمهم وتوفير معرف المتصل المباشر للمكالمات الواردة، بطريقة تحافظ على الخصوصية".

قام آلان ماميدي، الرئيس التنفيذي لشركة تروكولر، مؤخرًا بنشر مشاركة على إكس لمشاركة الأخبار، وقال إنه "على الرغم من أنها عملت بشكل جيد إلى حد ما في العامين الماضيين، إلا أنها هذه المرة ستكون تمامًا كما تتوقع عمل تروكولر، من البداية إلى النهاية."

كما نشر المؤسس المشارك للشركة نامي زارينجلام أيضًا منشورًا على شكل حرف إكس ليقول: "لقد مرت 9 سنوات من الطحن، وقدر من فقدان الثقة بينهما في بعض الأحيان. ولكن قريبًا سيتمكن الجميع من تجربة الهاتف الذكي بالطريقة التي عرفناها دائمًا، وهي آمنة وجديرة بالثقة.

في وقت سابق من هذا العام، قدم Truecaller عميل ويب يسمح للمستخدمين بالبحث عن أرقام غير معروفة والحصول على إشعارات تنبيه المكالمات في الوقت الحقيقي. لقد استقلت الشركة بالفعل قطار الضجيج القائم على الذكاء الاصطناعي وطرحت أداة جديدة تساعد في اكتشاف البريد العشوائي وحظره.