شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة أيفون 14، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 16 وبين هاتف كما يلي:

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Pro Max وGoogle Pixel 9 كما يلى:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixels

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )

أو ( dual esim – international)

iPhone 16

المعالج: سداسي النواة Apple A18 Pro بتكنولوجيا 3 نانو

التخزين / الرام: 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية 48+12 م.ب

الكاميرا الامامية 12 م.ب

الشاشة: 6.1 بوصة بدقة 1179x2556 بكسل بها نوتش

نوع الشاشة : LTPO Super Retina XDR OLED

نظام التشغيل: iOS 18

البطارية: 3561 مللي أمبير

الوزن : 227 جرام