شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعى لتحويل ملاحظاتك النصية إلى بودكاست: وإليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء بودكاست تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من ملاحظاتهم البحثية، قد تقوم هذه الوظيفة التجريبية "بتلخيص المواد الخاصة بك، وإجراء اتصالات بين المواضيع، والمزاح ذهابًا وإيابًا" وهي متاحة حاليًا عبر تطبيق تدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة التكنولوجيا العملاقة NotebookLM.

تصف جوجل ميزة "النظرة العامة الصوتية" الجديدة بأنها "طريقة جديدة لتحويل مستنداتك إلى مناقشات صوتية جذابة" في منشور بالمدونة، قال عملاق التكنولوجيا أنه بنقرة واحدة، يمكن لمضيفين من الذكاء الاصطناعي بدء مناقشة ديناميكية "عميقة" بناءً على مصادرك، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ هذه التفاعلات، كما يقوم NotebookLM بتشغيل أداة نظرة عامة على الصوت.

قال بياو وانج، مدير المنتج في Google Labs، في منشور بالمدونة: “يمكنك أيضًا تنزيل المحادثة وإجراءها أثناء التنقل”.

تشير The Verge، التي اختبرت وظيفة NotebookLM الجديدة، إلى أن مضيفي الذكاء الاصطناعي يستخدمون كلمات حديثة ويبدون مثل البشر، ومع ذلك كان الذكاء الاصطناعي يقوم أحيانًا بتهجئة كلمات وجمل مثل "P-L-U-S".

انقر فوق الزر "إنشاء" لإنشاء نظرة عامة على الصوت بعد فتح أحد دفاتر الملاحظات الخاصة بك في NotebookLM وزيارة البرنامج التعليمي للكمبيوتر المحمول للاستفادة من الوظيفة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تقول جوجل إنه على الرغم من أن الميزة الجديدة قد تكون أداة مفيدة، إلا أنها تحتوي على بعض القيود. لإنشاء نظرة عامة على الصوت، على سبيل المثال، قد يستغرق الأمر بضع دقائق إذا كان جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك كبيرًا، علاوة على ذلك لا توجد طريقة لمقاطعة المضيفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، والذين لا يمكنهم التحدث إلا باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي والذين "يقدمون معلومات غير دقيقة في بعض الأحيان".

يقبل NotebookLM شرائح جوجل وعناوين URL على الويب كمصادر، بالإضافة إلى مستندات Google وملفات PDF والمستندات النصية، لذلك يمكنك الاستفادة من هذه المصادرلإنشاء بودكاست صغير، ومن المهم أن تضع في اعتبارك أن استخدام خيار Audio Overview قد يستغرق وقتًا طويلاً.

قامت جوجل بتوسيع NotebookLM إلى أكثر من 200 دولة في وقت سابق من هذا العام، وتم تحسين نموذج اللغة الكبير الأساسي لهذه الميزة إلى Gemini 1.5 Pro، بالإضافة إلى ذلك كشفت جوجل النقاب عن NotebookLM في يونيو 2023، والذي يعمل بشكل مشابه لمساعد بحث افتراضي، حيث يلخص الحقائق ويشرح الأفكار المعقدة ويطرح أفكارًا لاتصالات جديدة.