شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة ضبط وحدة جهاز PS5 فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأسباب لإعادة ضبط جهاز PS5 إلى إعدادات المصنع، بدءًا من الرغبة في إعادة بيعه إلى محاولة إصلاح مشكلات PS5 الشائعة التي نشأت بمرور الوقت، ويمكن أن يساعدك هذا في العودة إلى لعب أفضل ألعاب PS5 ، أو التأكد من أنه آمن للبيع.

وهناك أيضا عدد قليل من خيارات إعادة الضبط المختلفة على PS5 والتي سنتناولها بالتفصيل ، و إذا كنت تريد فقط مسح PS5 بالكامل، فيمكنك اتباع الخطوات الواردة في هذا القسم.

لاحظ أن هذه هى إعادة ضبط كاملة لجهاز PS5 وستؤدي إلى مسح كل شيء على وحدة التحكم الخاصة بك، بما في ذلك بيانات المستخدم والحفظ.



الخطوة 1: انتقل إلى قائمة الإعدادات (أيقونة الترس).

الخطوة 2: حدد النظام .

الخطوة 3: حدد برنامج النظام .

الخطوة 4: حدد خيارات إعادة التعيين .

الخطوة 5: حدد إعادة تعيين وحدة التحكم الخاصة بك .

الخطوة 6: حدد إعادة التعيين .

بعد بضع دقائق، سيعيد جهاز PS5 ضبط نفسه تلقائيًا وسيبدأ التشغيل في شاشة الإعداد القياسية، وإذا كنت تبيع أو تتاجر في جهاز PS5 الخاص بك، فيمكنك التوقف هنا، و إذا كنت تعيد ضبط الجهاز لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو لأي شيء آخر، فتابع الإعداد بشكل طبيعي.