شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء اشتراكك فى Apple TV Plus.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر خدمات البث مثل Apple TV Plus و Netflix وAmazon Prime Video وDisney+، هي أفضل بوابات العالم إلى كل المحتوى الممتاز للأفلام والتلفزيون والرياضة الذي نشتاق إليه

لكن الشيء الجيد في التمتع بكل هذه الخيارات هو أنه يمكننا أيضًا اختيار إلغاء هذه الخدمات عندما لا نكون راضين عنها، أو نريد توفير بعض المال، أو لأي سبب آخر.

ولحسن الحظ، يجعل Apple TV Plus من السهل إلغاء اشتراكك في أي وقت، إما من جهازك المحمول أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

وإليك طريقة إلغاء خدمة Apple TV+ على جهاز محمول

إن إلغاء اشتراك Apple TV+ على جهازك المحمول هو أحد أسهل وأسرع الطرق للقيام بذلك (يمكنك حتى إلغاء الاشتراك على Apple Watch إذا كنت تريد ذلك حقًا).

لذا فلنبدأ من هنا تتم إدارة جميع اشتراكاتك في Apple في نفس المكان على نظام التشغيل iOS، وعلى الرغم من تغيره قليلاً مع الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل iOS، إلا أنه في الأساس هو نفسه، لذا احصل على جهاز iPhone أو iPad الخاص بك ولنلق نظرة على كيفية الوصول إلى هناك.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى الشاشة الرئيسية وافتح الإعدادات .

الخطو ة 2: في القسم العلوي من الإعدادات ، حدد اسمك أو أيقونتك حيث يظهر "حساب Apple" وiCloud+ والمزيد في الشاشة الجديدة، حدد "الاشتراكات " وقد يتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب Apple الخاص بك مرة أخرى في هذه المرحلة.

الخطوة 3: هنا سترى جميع الاشتراكات التي لديك مباشرةً عبر Apple، و ستكون Apple TV+ موجودة في هذه القائمة، لذا ابحث عنها وحددها.

الخطوة 4: يمكنك الآن عرض تفاصيل اشتراكك في Apple TV+، بما في ذلك موعد التجديد أوالدفع.

ستبدو هذه المعلومات مختلفة بعض الشيء اعتمادًا على ما إذا كنت لا تزال في فترة التجربة المجانية، ولكن الجزء المهم موجود في أسفل النافذة، حيث ستجد خيار إلغاء الاشتراك حدد هذا الخيار.



الخطوة 5: تأكيد الإلغاء وستعلمك آبل بموعد انتهاء اشتراكك الحالي.