شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: من المقرر أن تكون Apple Watch 10 بمثابة بداية لدورة ترقية فائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقود Apple Watch Series 10 وApple Watch Ultra 2 الجديدتان، بالإضافة إلى الساعات الذكية الجديدة من Samsung وGoogle، نموًا مزدوجًا في السوق هذا الربع والربع القادم، وفقًا لشركة أبحاث السوق Canalys.

تمتلك أبل أهم شركة مصنعة في صناعة الساعات الذكية، بحصة سوقية 49% في الربع الأخير، تليها Samsung بنسبة 15%، وGarmin بنسبة 11%، ثم Huawei وGoogle، وكانت Garmin، على وجه الخصوص، الشركة المصنعة الوحيدة للساعات الذكية التي سجلت نموًا كبيرًا في الربع الأخير، حيث زادت مبيعاتها بنسبة 16%.

تواجه Apple وSamsung وGoogle الآن صعود Garmin بمزيد من المنتجات الموجهة للصحة واللياقة البدنية، لذلك "تتوقع Canalys نموًا مزدوجًا في شحنات الساعات الذكية في النصف الثاني من عام 2024."

كشفت شركة Apple عن الجيل العاشر من سلسلة Watch العريقة خلال حدث iPhone 16Glowtime، وكانت المفاجأة أكبر حرفيًا من مجرد شريحة S10 الجديدة الأسرع تحت الغطاء.

في حين لا يوجد تغيير كبير في عامل الشكل، وتبدو Apple Watch Series 10 مشابهة لسلسلة Series 9، إلا أنها تأتي مع أكبر شاشة وأنحف تصميم على الإطلاق على Apple Watch، بسمك 4.7 مم فقط، فهي أنحف بنسبة 10% تقريبًا من سابقتها، مما يجعلها الساعة الذكية الأكثر أناقة التي أنتجتها Apple على الإطلاق.

تم استبدال الإصدار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الآن بإصدار من التيتانيوم بالإضافة إلى الهيكل المصنوع من سبائك الألومنيوم العادية، وكلاهما خفيف الوزن للغاية، وتأتي Apple Watch 10 إما بخيار اتصال GPS أو GPS + Cellular، بالإضافة إلى تصنيف IP6X لمقاومة الغبار ومقاومة الماء حتى 50 مترًا مثل سابقتها.

وتنتظر شركة Apple الآن الحصول على شهادة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لساعة Watch 10 حتى تتمكن من إطلاق وظيفة إشعارات انقطاع النفس أثناء النوم الجديدة المدعومة بدراسات سريرية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للصحة واللياقة البدنية.