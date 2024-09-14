شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تستبدل أيفونك القديم بـ iPhone 16.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل سلسلة iPhone 16، بما في ذلك iPhone 16 و16 Plus و16 Pro و16 Pro Max، وتعمل السلسلة الجديدة بمعالج A18 المتقدم، والذي يمكنه دعم الذكاء الاصطناعي الداخلي لشركة Apple، وبينما سيبدأ البيع في 20 سبتمبر، فقد بدأ الحجز المسبق بالفعل، ويبدأ سعر iPhone 16 من 799 دولارًا، ولكن هناك طريقة لشراء الجهاز بسعر أرخص بكثير، حيث تقدم Apple trade-in صفقات تبادل جذابة، مما سيقلل من سعر الجهاز بشكل أكبر.

Apple trade-in: كيف يتم التبادل؟

Apple trade-in هو عرض يسمح لك باستبدال جهازك القديم للحصول على جهاز Apple جديد، وتتيح لك خدمة Apple Trade In استبدال الأجهزة المؤهلة مقابل رصيد في متجر Apple، والذي يمكن استخدامه في عمليات شراء جديدة مثل iPhone 16 Pro أو Apple Watch 10 أو أي شيء آخر تريده، وتشمل الأجهزة المؤهلة أجهزة iPhone وأجهزة iPad وأجهزة Mac وApple Watches وحتى بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

لا توفر لك هذه الخدمة المال فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على البيئة، مع خدمة Apple Trade In، لا يتم إرسال الأجهزة القديمة إلى مكب النفايات أو مجرد وضعها في درجك، بل يتم تسليمها إلى مالك جديد أو إعادة تدويرها.

يمكنك زيارة متجر التجزئة أو طلب استلام الجهاز في المنزل، من حيث التوقيتات، إذا تقدمت بطلب عبر الإنترنت، فستحتاج إلى إرسال جهاز الاستبدال الخاص بك إلى Apple عبر البريد في غضون 14 يومًا من استلام جهازك الجديد، ثم يتم فحص حالته والتحقق منها، قبل إضافة رصيدك مباشرة إلى حسابك أو رصيد بطاقة الهدايا، في وضع عدم الاتصال، يمكنك زيارة أي متجر أبل بالقرب منك وإبلاغهم برغبتك في استبدال جهازك القديم، سيقومون بفحص جهازك، وتقديم تقييم فوري.