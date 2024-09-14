شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء ستارلاينر يتحدثون عن "أوقات صعبة" وهم يشاهدون مركبتهم الفضائية تغادر بدونهم والان مع تفاصيل الخبر

تحدث رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز علنًا لأول مرة منذ مغادرة مركبة بوينج ستارلاينر محطة الفضاء الدولية بدونهما.

في مؤتمر صحفي من محطة الفضاء الدولية تحدث الثنائي عن التعامل مع حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكانهما العودة إلى الوطن على متن مركبة ستارلاينر والتكيف من مهمة كانا يتوقعان أن تستمر ثمانية أيام إلى البقاء في محطة الفضاء لمدة ثمانية أشهر.

قالوا "لقد كان الأمر صعبًا في بعض الأحيان، كانت هناك بعض الأوقات الصعبة، طوال الطريق"، كما قال ويلمور، "بصفتك قائدًا وطيارًا لمركبتك الفضائية، لا تريد أن ترى المركبة تنطلق بدونك ولكن هذا هو ما انتهى بنا المطاف إليه".

كما تحدث عن الاهتمام الذي عبرت عنه وسائل الإعلام والجمهور بشأن سلامتهم، وقال ويلمور: "أريد أن يعلم الجميع مدى تقديرنا لذلك، إن الاهتمام الذي نشعر به على وجه التحديد يبعث على الدفء".

وقالت ويليامز إنهما يتأقلمان بشكل جيد مع الحياة على متن محطة الفضاء، ولأن كليهما لديه ميل إلى الميكانيكا، فقد وجدا الكثير من الطرق للمساعدة في صيانة المحطة وإصلاحها، كما تحدثت عن التعرف على مركبة كرو دراجون الراسية حاليًا في محطة الفضاء الدولية، والتي تشبه المركبة التي سيعودان بها إلى الوطن في النهاية، وقالت: "نحن متحمسون للطيران في مركبتين فضائيتين مختلفتين. نحن مختبرون، هذا ما نفعله".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من شركة بوينج بشأن المشكلات المتعلقة بمركبة ستارلاينر، قال ويلمور إنه لا يشعر بذلك وقال: "بالتأكيد لا ، قبل أن نطلق المركبة، قلنا إننا سنجد أشياء ، هذه هي طبيعة الاختبارات كل رحلة تجريبية، وخاصة أول رحلة لمركبة فضائية أو طائرة على الإطلاق، وجدت مشاكل كما أن 90٪ من تدريبنا هو الاستعداد للأمور غير المتوقعة".

وسوف يبقى الثنائي في محطة الفضاء الدولية حتى أوائل العام المقبل، عندما يسافران إلى الوطن على متن مركبة SpaceX Crew Dragon إلى جانب أعضاء آخرين من مهمة Crew-9.

وسوف يتولى ويليامز قريبا منصب قائد محطة الفضاء الدولية، التي تدخل فترة مزدحمة بشكل خاص، فهناك حاليا تسعة أفراد سابقين من طاقم المحطة الفضائية الدولية، بما في ذلك ويليامز وويلمور، مع ثلاثة أشخاص آخرين وصلوا هذا الأسبوع رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء تابع لوكالة ناسا سافر على متن مركبة روسية من طراز سويوز.

بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص الـ12 الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، هناك أيضًا ثلاثة رواد فضاء صينيين على متن محطة الفضاء الصينية تيانجونج، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مهمة سبيس إكس بولاريس داون على متن مركبة الفضاء كرو دراجون، اثنان منهم قاما مؤخرًا بأول عملية سير تجارية في الفضاء في العالم .

ويصل هذا العدد الإجمالي للأشخاص الموجودين في الفضاء حاليًا إلى 19 شخصًا، وهو رقم قياسي مقارنة بالإجمالي السابق الذي بلغ 17 شخصًا.