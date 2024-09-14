شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الغذاء والدواء الأمريكية توافق على ميزة "مساعد السمع" من ابل لسماعات AirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ميزة "المعينات السمعية" التي تقدمها شركة أبل والتي لا تستلزم وصفة طبية، وتم تصميمه للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط، حيث تحول الجيل الثاني من AirPods Pro إلى أدوات مساعدة للسمع بدون وصفة طبية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعام 2022 بالسماح للبالغين الذين يعانون من إعاقة أقل من شديدة باستخدام أجهزة السمع الاستهلاكية التصحيحية دون اختبار احترافي أو وصفة طبية أو تركيب.

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن ميزة اختبار السمع المستندة إلى برامج Apple لـ AirPods Pro أظهرت فوائد مماثلة لأولئك الذين حصلوا على تركيب احترافي لسماعات الأذن اللاسلكية، وكتبت إدارة الغذاء والدواء في إعلانها: "أظهرت النتائج أيضًا أداءً مشابهًا للاختبارات التي تقيس مستويات التضخيم في قناة الأذن، بالإضافة إلى قياس فهم الكلام في الضوضاء".

وتضيف الوكالة أنها لم تلاحظ أي "أحداث سلبية" من استخدام الجهاز كوسيلة مساعدة للسمع بدون وصفة طبية، وتبدأ ميزة السمع من Apple، المتوفرة في نظام التشغيل iOS 18، باختبار السمع على جهاز iPhone أو iPad المقترن ، ويبدأ الاختبار بالتأكد من أن سماعات الأذن الخاصة بك تتمتع بختم جيد.

بعد ذلك، يقوم بتنشيط إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ويطلب منك الضغط على الشاشة عندما تسمع نغمات في الأذنين اليسرى واليمنى.

بمجرد الانتهاء، ستظهر نتائجك في تطبيق iOS Health، حيث يمكنك رؤية كيف تتغير نتائجك (أو لا تتغير) بمرور الوقت، ويمكنك تنزيل نتائجك ومنحها لأخصائي السمع في أي وقت. (إذا حدد الاختبار أنك تعاني من ضعف شديد في السمع، فسيوصيك بطلب تقييم احترافي نظرًا لأن ميزة AirPods معتمدة فقط لأولئك الذين يعانون من ضعف خفيف إلى متوسط.)

وقد طورت أبل هذه الميزة باستخدام 150 ألف مخطط صوتي حقيقي وملايين عمليات المحاكاة.