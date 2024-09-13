شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسماك قرش "بتصيف" فى أفواج لوجهة سياحية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

تقطع أسماك القرش آلاف الأميال إلى مكان غير عادي لقضاء العطلات، وسلوكها يحير العلماء، سمكة قرش النمر الرملي هي نوع ضخم يمكن أن يصل طولها إلى 12 قدمًا ويصل وزنها إلى 640 رطلاً، وتشتهر بأنها القرش الوحيد الذي يبتلع كميات كبيرة من الهواء قبل العودة إلى مسكنه المائي، ويخزن الهواء في معدته بينما ينتظر عبور فريسته في طريقه، وتولد أسماك قرش النمر الرملي في مياه فلوريدا وكارولينا الشمالية، ومع ذلك، فقد توقف عدد من صغار أسماك القرش في وجهة غير متوقعة في الشمال عند ميناء بوسطن.

وظل الباحثون في حوض أسماك "نيو إنجلاند" مشغولين بوضع علامات على أسماك القرش وإطلاقها وتعقبها، والتي يُشتبه في أنها تستخدم الميناء كأرض حضانة، ووجد العلماء أن أسماك قرش النمر الرملي تتجه شمالاً بعد الولادة مباشرة لتجنب الحيوانات المفترسة، وخاصة أسماك القرش الأكبر حجماً، كما توفر المياه المحيطة بولاية ماساتشوستس بوفيه من طعامها المفضل، وهو سمك "المينهادن الأطلسي"، ومع ذلك لا يتوقع معظم سكان بوسطن رؤية أسماك القرش في مدينتهم، وخاصة في الميناء.

وقد كان ميناء بوسطن، الذي كان يُشار إليه ذات يوم بأنه أقذر مياه في أمريكا، مليئاً بالمعادن الثقيلة ومياه الصرف الصحي الخام ومياه الصرف الصحي الغنية بالنيتروجين، حتى بدأت الدولة أخد جهود التنظيف على محمل الجد في عام 1991، عندما شرعت هيئة موارد المياه في ماساتشوستس في مشروع متعدد السنوات للحد من التلوث، واستمرت المحاولات حتى يومنا هذا، ويرى العلماء أن عودة أسماك قرش النمر الرملي علامة على تحسن الظروف، وكان هذا النوع من أسماك القرش هو الأكثر شيوعاً في الساحل الجنوبي لنيو إنجلاند في أوائل القرن العشرين، ومع ذلك أدى الإفراط في صيد الأسماك على طول الساحل الشرقي إلى القضاء على 70% إلى 90% من السكان بين أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات.

بدأت حكومة ولاية ماساتشوستس في مطالبة الصيادين بإطلاق سراح أسماك قرش النمر الرملي التي تم أسرها، لكن هذا لم يكن حلاً سريعًا، حيث تواجه الأنواع مستقبلًا غير مؤكد وهي مدرجة حاليًا على أنها معرضة للخطر بشكل حرج في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وعلى الرغم من حمايتها في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا، فإن الأنواع معرضة لخطر الاختفاء إلى الأبد إذا استمرت الأعداد في الانخفاض.

ويعمل الباحثون على إعادتها في حوض "نيو إنجلاند" للأسماك مع المراقبة المستمرة، ويصطاد الباحثون أسماك القرش بالصيد التقليدي، قبل وضع علامات عليها، ويتلقى كل قرش علامة قياس عن بعد صوتية، وهو جهاز صغير يصدر صوتًا ويسمح بالتتبع عن بعد أثناء سباحته صعودًا وهبوطًا على طول الساحل.

وقام فريق البحث بوضع علامات على 11 سمكة قرش نمر رملي صغيرة منذ الصيف الماضي وراقب تحركاتها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية داخل ميناء بوسطن، ويبدو أن الزوار ذوي الأسنان الكبيرة يصلون في يوليو ويبقون حتى منتصف سبتمبر، وبينما يتسلل البرد إلى الهواء، تبدأ هذه الأسماك رحلتها جنوبًا إلى المياه الدافئة، ومن خلال وضع علامات على أسماك القرش وتسجيل عدد الأسماك التي يتم اصطيادها، يتجه فريق حوض أسماك نيو إنجلاند إلى الحصول على تقدير لعدد الأسماك، ويهتم الباحثون أيضًا بفهم سلوك أسماك القرش بشكل أفضل، بما في ذلك تفضيلها للميناء.