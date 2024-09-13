شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشترى iPhone 16 Pro أم iPhone 16 Pro Max؟ .. اعرف أبرز الفروق والان مع تفاصيل الخبر

بعد طرح سلسلة iPhone 16 من ابل في يوم 9 سبتمبر والذي يتميز بالعديد من الترقيات عن الاصدارات السابق، ويتضمن ذلك زر Action في جميع الاصدارات، وزر Camera Control جديد لأول مره يهدف إلى سهولة الوصول إلى ميزات الكاميرا، وشريحة A18 لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي من ابل، الأمر الذى يجعل الكثريين في حيرة خاصة عند الرغبة في الشراء، حيث قد يجد البعض صعوبة في الإختيار ما بين هاتفي iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، وفيما يلى أبرز الاختلافات بين الهاتفين كما يلى:

- الشاشة والتصميم:

يعتبر من السهل تحديد الفرق في حجم الشاشة بين 16 Pro و16 Pro Max، حيث يحتوي iPhone 16 Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة، بينما يحتوي iPhone 16 Pro على شاشة مقاس 6.3 بوصة.



ولكن بخلاف حجم الشاشة يتمتع كلا الجهازين بنفس حجم الحواف ومعدل التحديث والتصميم والألواح والتي مازالت OLED كما كانت من قبل، ولديها معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز مع نفس العلامة التجارية ProMotion، ويحتوي كل من iPhone 16 Pro و 16 Pro Max على إعداد كاميرا ثلاثية، ويأتي طلاء التيتانيوم الآن بأربعة ألوان هم: Titanium Black و Titanium White و Natural Titanium و Desert Titanium الجديد تمامًا.

- المعالج:

تعمل سلسلة iPhone 16 بشريحة A18، مع iPhone 16 Pro المتقدم، يكون المعالج عبارة عن شريحة A18 Pro، ويحتوي كلا الهاتفين على وحدات معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين للأداء وأربعة أنوية للكفاءة، ويحتوي العادي على 5 أنوية فقط، ويحتوي Pro على وحدة معالجة رسومية سداسية النواة، مثل Apple A17 Pro العام الماضي، كما سيحصل كلا إصداراي iPhone Pro على Apple Intelligence، في حين أن جميع إصدارات iPhone 16 تحصل على زر التحكم في الكاميرا، فإن كلا إصداراي 16 Pro يحتويان على زر عمل إضافي.

- الكاميرا:

تم ترقية نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية، على iPhone 15 Pro، تتميز إصدارات iPhone 16 Pro بكاميرا مدمجة جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل من الجيل الثاني، مما يسمح بتأخير صفر في صور ProRAW وHEIF بدقة 48 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات أيضًا التقاط فيديو بدقة 4K120، وتمت إضافة كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، ويأتي كلا إصداراي Pro أيضًا مع مستشعر بدقة 12 ميجابكسل يتميز بعدسة مقربة 5x مع طول بؤري 120 مم، مما يعني أن مواصفات الكاميرا لكلا إصداراي Pro متماثلة.

- البطارية:

لم يتم عرض عمر البطارية الدقيق أثناء إطلاق هواتف iphone 16 الجديدة، ولكن أوضحت التسريبات أن من المتوقع أن يحتوي iPhone 16 Pro على بطارية بسعة 3600 مللي أمبير في الساعة، بينما يأتي iPhone 16 Pro Max بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك ستكون سرعات الشحن هي نفسها، ومن المتوقع أن تكون سرعة الشحن السلكي 20 وات و25 وات مع دعم الشحن اللاسلكي MagSafe.

- السعر:

يأتي هاتف iPhone 16 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا، بينما هاتف iPhone 16 Pro Max والذي يعتبر الأكثر تميزًا يأتي بسعر يبدأ من 1119 دولارًا فيما فوق.