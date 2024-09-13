شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق اليخوت الفاخرة.. قارب كهربائى جديد قادر على الطيران فوق الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Vessev، عن ابتكار قارب كهربائي مميز قادر على الطيران على الأمواج، حيث يملك القدرة على السفر بسرعة تصل إلى 34 ميلًا فى الساعة أو 30 عقدة، بتكلفة تشغيل أرخص 25 مرة من القوارب المماثلة التى تعمل بالوقود الأحفوري.

قوة القارب الكهربائى VS-9

وتم التقاط صور تكشف عن قوة القارب الكهربائى VS-9 الفاخر، وهو ينزلق فوق الأمواج، حيث يأتى بتصميم مميز كسيارة مائية، حيث يبلغ طوله 8.95 مترًا، ولديه القدرة على حمل 11 شخصًا.

وسيتم طرح القارب الكهربائى، لاستخدامه من قبل مالكى اليخوت الفاخرة كمناقصات، أو يمكن استئجاره كعبارة خاصة مع القدرة على السفر لمسافة تصل إلى 50 ميلًا بحريًا، خاصة أنه صديق للبيئة ولا يسفر عنه اى تلوث.

تصميم القارب الكهربائى VS-9

ويعد القارب الكهربائى المنتظر طرحه، محط اهتمام من قبل أصحاب اليخوت الفاخرة، لاستخدامه فى الرحلات السياحية، لكن لم يتم الإعلان عن سعره حتى الآن ما العلم أنه يتم حساب هذه السفن عادةً على أساس التكلفة الإجمالية للملكية.

ويملك هذا القارب مزايا استثنائية من خلال التحليق فوق الأمواج، كما يحتوى على مقاعد أنيقة تتسع لـ 10 أشخاص، وتشتمل المقصورة ذات الارتفاع الكامل أيضًا على زجاج ملفوف مع إطلالات بانورامية مميزة.

ومن المتوقع أن تكون القوارب المائية الكهربائية أرخص بكثير فى التشغيل والصيانة من السفن الاى تعمل بالوقود، فضلا عن أنها تحمل ميزة هامة تتعلق بالراحة للركاب، مع حركة الأمواج القوية.