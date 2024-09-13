شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أين يذهب "الورث الرقمى" بعد الوفاة؟ .. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لاستطلاع أجرته "?Which"، فإن ثلاثة أرباع الأشخاص ليس لديهم خطة لما يجب فعله بأصولهم الرقمية بعد وفاتهم، وهذا يعني أن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل في حبس رسائل البريد الإلكتروني والصور وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تمكن أحبائهم من الوصول إليها.

وبدون خطة إرث رقمية تم ترتيبها قبل الوفاة، قد تجد الأسر صعوبة بالغة في الوصول إلى الحسابات، فشركة Microsoft، على سبيل المثال، يلزم الحصول على أمر قضائي للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني للمتوفى وتخزين OneDrive.

ترك واحد فقط من كل خمسة من المستجيبين تعليمات حول كيفية الوصول إلى حساباتهم - ولم يدرج سوى 3% أحكامًا في وصيتهم، فقد يفقد أفراد الأسرة الأحياء أيضًا أموالًا من قريب متوفى كان مشهورا أو كان لديه عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت.

وقالت "?Which" أن ما يحدث لتلك الأموال عندما يموتون غير معلوم حاليا، وتحث الهيئة الرقابية الناس على مشاركة تفاصيل الحساب مع أحبائهم قبل وفاتهم والتفكير في تضمين خطاب أمنيات، كما تدعو إلى تسهيل العملية الإجمالية لترتيب الإرث الرقمي بشكل كبير، ولا توجد حاليًا قواعد قانونية لكيفية التعامل مع الأصول الرقمية عند الوفاة.

وقال "هاري روز"، محرر مجلة "?Which": "أن أحدث أبحاثنا تسلط الضوء بشكل واضح على الافتقار إلى التخطيط الذي قامت به الغالبية العظمى من الناس لما يحدث لأصولهم الرقمية عند وفاتهم".

واستكمل قائلا: "سواء كان الأمر يتعلق بتسليم أصول عاطفية مثل الصور، أو ببساطة تمكين أحد الأحباء من إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فإننا ننصح المستهلكين بشدة بوضع خطة".

وتدعو "?Which" الحكومة وشركات التكنولوجيا إلى تسهيل عملية تسليم الأصول الرقمية بشكل كبير بحيث يكون من الواضح ما يجب على الناس فعله، والمساعدة في تخفيف الضغط خلال بعض أكثر الأوقات إرهاقًا في حياتهم