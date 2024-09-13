شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلبات الصداقة تعود لمنصة ألعاب Xbox.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

قام Xbox بتغيير عملية تكوين الاتصالات على منصة الألعاب، وتعمل طريقتها الجديدة مثل أي منصة اجتماعية أخرى، حيث يمكنك إرسال طلب صداقة يتم قبوله أو رفضه.

لكن Xbox اعتمد نهجًا أكثر سلبية تجاه الأصدقاء في الجيل الأخير من وحدات التحكم، الطريقة التي يعمل بها النظام الحالي هي أنه يمكن لأي شخص إضافة حساب Xbox آخر إلى قائمة المتابعة الخاصة به عندما يتبع حسابان بعضهما البعض، تتم ترقيتهما إلى أصدقاء.

ولا ينبغي أن يؤدي التغيير إلى اختلاف كبير في علامة التبويب الاجتماعية للاعبين، إذا كنتم أصدقاء بالفعل فستبقون أصدقاء ، وإذا لم تكن مشتركًا، فستستمر في متابعة الحساب، وهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك مراقبة التحديثات من الأفراد والأندية والألعاب داخل نظام Xbox البيئي.

وتطلق Xbox أيضًا خيارات جديدة للخصوصية والإشعارات للمساعدة في إدارة عودة الصداقة، بحيث يمكن للاعبين تحديد من يمكنه متابعتهم أو إرسال طلبات الصداقة إليهم.

ولم يذكر منشور المدونة تاريخ إصدار للوقت الذي سيحصل فيه نظام الأصدقاء الجديد على طرح عام، ولكنه متاح بدءًا من هذا الأسبوع كمعاينة للأشخاص في برنامج Xbox Insiders.

وإعلان اليوم هو الأحدث في موجة أخبار Xbox في الشهر الماضي ، وقدمت الشركة أيضًا خطة Game Pass Standard وفتحت الطلبات المسبقة لجهاز Xbox Series X الرقمي بالكامل.

