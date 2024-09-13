شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشترى ايه؟ هاتف iPhone 16 Pro أم هاتف iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة ابل رسميًا هاتف iPhone 16 Pro، وتوقفت عن بيع iPhone 15 Pro في متاجرها، وفي حين أن ابل لم تعد تقدم iPhone 15 Pro بشكل مباشر، إلا أنه لا يزال متاحًا من خلال تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية مثل Amazon وFlipkart ومتاجر غير متصلة بالإنترنت، فإذا كنت تفكر في الترقية أو تبحث عن صفقة على إصدار العام الماضي، فإليك بعض الاختلافات الرئيسية بين هاتف iPhone 16 Pro وهاتف iPhone 15 Pro:

- التصميم وجودة البناء:

هناك بعض التغييرات الملحوظة في هاتف iPhone 16 Pro مقارنة بـ iPhone 15 Pro، حيث يأتي هاتف iPhone 16 Pro بحجم أكبر قليلًا، حيث تبلغ أبعاده 149.6 × 71.5 × 8.3 ملم ويزن 199 جرامًا، مما يجعله أثقل قليلًا من هاتف iPhone 15 Pro، الذي يزن 187 جرامًا ويبلغ قياسه 146.6 × 70.6 × 8.3 ملم، وقد يكون هذا الحجم الإضافي بمثابة مقايضة للشاشة الأكبر قليلاً، لكنه ليس فرقًا كبيرًا، كما يحافظ كلا الهاتفين على إطار التيتانيوم الفاخر والزجاج المصنوع من Corning في الأمام والخلف، مما يمنحهما لمسة نهائية أنيقة ومتينة، يشتركان ايضا في نفس مقاومة الغبار والماء IP68.

- الشاشة:

يعتبر حجم الشاشة في هاتف iPhone 16 Pro واضج حيث أن شاشته الأكبر قليلاً مقاس 6.3 بوصة، مقارنة بشاشة iPhone 15 Pro مقاس 6.1 بوصة، ويستخدم كلا الإصداراين شاشات OLED من نوع LTPO Super Retina XDR بمعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10 وDolby Vision، لكن هاتف iPhone 16 Pro يتميز بنسبة شاشة إلى جسم أعلى 90.1% مقابل 88.2% في 15 Pro، وينتج عن هذا تجربة مشاهدة أكثر غامرة، على الرغم من أن فرق الدقة ضئيل: 1206 × 2622 بكسل لجهاز iPhone 16 Pro و1179 × 2556 لجهاز 15 Pro، وإذا كنت من محبي الشاشات الأكثر سطوعًا، فإن كلا الهاتفين يوفران مستويات سطوع ممتازة مع 2000 شمعة HBM (وضع السطوع العالي)، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق.

- الأداء:

يعد الأداء دائمًا نقطة بيع ضخمة لأجهزة iPhone، ويأتي iPhone 16 Pro بأحدث شريحة A18 Pro من ابل، والتي تم بناؤها على نفس بنية 3 نانومتر مثل شريحة A17 Pro لجهاز iPhone 15 Pro، في حين أن كلاهما قوي بشكل لا يصدق، يوفر A18 Pro أداءً أسرع لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، بسرعات ساعة تبلغ 4.04 جيجاهرتز، متفوقًا قليلاً على 15 Pro بسرعة 3.78 جيجا هرتز، وعلى الرغم من أن 15 Pro ليس بطيئًا ويمكنه التعامل مع أي مهمة تُلقى عليه، بما في ذلك الألعاب وتعدد المهام، فمن المرجح أن يشعر iPhone 16 Pro بأنه أكثر سرعة وكفاءة، خاصة عند التعامل مع تحديثات البرامج المستقبلية والتطبيقات الأكثر تطلبًا.

- الكاميرا:

غالبًا ما تجذب ترقيات الكاميرا من ابل الأضواء، ففي حين أن كلا الإصداراين يتميزان بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر واسع النطاق بدقة 12 ميجابكسل، فإن عدسة المقربة المنظارية لجهاز iPhone 16 Pro ترفعها إلى مستوى أعلى، إنه يوفر تكبير بصري 5x، مقارنة بتكبير 15 Pro 3x، فهذا التحسين مفيد بشكل خاص لالتقاط صور مفصلة من مسافة بعيدة، مما يجعل 16 Pro خيارًا أفضل لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

ويتمثل تسجيل الفيديو، في أن iPhone 16 Pro يدعم 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K، بينما يصل الحد الأقصى لـ 15 Pro إلى 60 إطارًا في الثانية بنفس الدقة، مما يعني الحصول على مقاطع فيديو أكثر سلاسة ووضوحًا على الطراز الأحدث، وهو مثالي للمبدعين الذين يصورون الكثير من محتوى الفيديو.

- البطارية والشحن:

يُعد عمر البطارية عاملاً حاسمًا عند اختيار هاتف جديد، في حين يدعم كلا الهاتفين الشحن بنسبة 50% في 30 دقيقة والشحن اللاسلكي MagSafe، فيتمتع iPhone 16 Pro بميزة طفيفة مع الشحن اللاسلكي بقوة 25 وات (مقارنة بـ 15 وات في iPhone 15 Pro)، وهذا يعني أنه يمكنك الشحن بشكل أسرع لاسلكيًا على 16 Pro، وهو أمر رائع لأولئك الذين يعتمدون على الشواحن اللاسلكية،

ولا تزال تفاصيل سعة البطارية غير واضحة بعض الشيء، ولكن نظرًا للحجم الأكبر قليلاً لجهاز iPhone 16 Pro، فمن المتوقع أن يكون لديه بطارية أكبر قليلاً من 15 Pro، مما قد يوفر قدرًا أكبر من التحمل طوال اليوم.

- الاتصال والإضافات - الاستعداد للمستقبل مع Wi-Fi 7:

تم تجهيز كلا الهاتفين بأحدث اتصال 5G، لكن iPhone 16 Pro يجلب الاستعداد للمستقبل إلى المزيج مع دعم Wi-Fi 7، بينما يصل الحد الأقصى لـ 15 Pro إلى Wi-Fi 6E، وقد لا يكون هذا بمثابة تغيير كبير اليوم، ولكنه سيحدث فرقًا مع انتشار Wi-Fi 7 على نطاق أوسع، مما يوفر اتصالات أسرع وأكثر استقرارًا، ويتميز كلا الهاتفين بدعم النطاق العريض للغاية (UWB)، ورسائل SOS عبر الأقمار الصناعية، ومنافذ USB-C، مما يشير إلى تحول ابل بعيدًا عن منافذ Lightning.

أيهما يجب عليك شراؤه؟

إذا كنت تستخدم iPhone 15 Pro بالفعل، فقد تشعر أن التحسينات في iPhone 16 Pro تدريجية وليست ثورية للغاية، ومع ذلك، إذا كنت تتوق إلى شاشة أكبر، وتقريب أفضل للكاميرا، وأحدث شريحة A18 Pro لأداء مستقبلي، فإن الترقية إلى iPhone 16 Pro أمر منطقي.

من ناحية أخرى، إذا كنت راضيًا عن أداء جهاز iPhone 15 Pro وجودة الكاميرا والتصميم، فقد لا تشعر بحاجة ملحة للترقية حتى الآن، فكلا الهاتفين يتمتعون بامكانيات فريدة وعالية، وسيظل iPhone 15 Pro جهازًا من الدرجة الأولى في المستقبل المنظور.