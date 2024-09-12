شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعى Firefly لتحويل النصوص إلى فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أدوبي عن نموذج الفيديو Firefly الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي أداة مصممة لتعزيز تحرير الفيديو في Adobe Premiere Pro وأدوات الفيديو الأخرى، وقد قدمت أدوبي لمحة عن نموذج الفيديو Firefly القادم وسير العمل الاحترافي المبتكر الذي يهدف إلى دعمه.

إطلاق Adobe Firefly AI:

أطلقت أدوبي لأول مرة نموذج Firefly AI في مارس 2023، وتقدمت بسرعة مع نماذج جديدة في التصوير والتصميم والمتجهات، وتم دمج هذه النماذج في الميزات الرئيسية عبر أدوات Creative Cloud وExpress من أدوبي، مثل Generative Fill في Photoshop وGenerative Remove في Lightroom وGenerative Shape Fill في Illustrator وText-to-Template في Express.



ومنذ إطلاقه، تم اعتماد نموذج Firefly AI على نطاق واسع، حيث قام المستخدمون بإنشاء أكثر من 12 مليار صورة ومتجه، وبناءً على التعليقات الواردة من المجتمع الإبداعي وعملاء المؤسسات، طورت أدوبي نموذج الفيديو Firefly لتطوير قدرات تحرير الفيديو، وتم تصميم النموذج الجديد مع وضع حقوق المبدعين في الاعتبار، حيث يوفر أدوات لمساعدة المحررين على استكشاف الأفكار الإبداعية، وملء فجوات الجدول الزمني، وإضافة عناصر جديدة إلى اللقطات، وكل ذلك مع ضمان أن يكون المحتوى "آمنًا تجاريًا" ومدربًا فقط على المواد التي حصلت Adobe على إذن لاستخدامها.

- ميزات نموذج فيديو Adobe Firefly:

أدى الطلب المتزايد على محتوى الفيديو القصير إلى حاجة المحررين وصناع الأفلام ومنشئي المحتوى إلى القيام بالمزيد في وقت أقل، ولتلبية هذه الاحتياجات، يشتمل نموذج فيديو Firefly من Adobe على الذكاء الاصطناعي لتعزيز جوانب مختلفة من إنتاج الفيديو، من تصحيح الألوان والمؤثرات البصرية إلى الرسوم المتحركة ومزج الصوت، ويمكن الآن إكمال المهام الرئيسية مثل إزالة الكائنات غير المرغوب فيها، وتنعيم القطع المفاجئة، والعثور على لقطات B-roll المثالية بكفاءة أكبر، مما يسمح للمحررين بالتركيز على إنشاء سرد مقنع، كما تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي من Adobe أيضًا على تبسيط التعاون، والتكامل مع أدوات مثل Frame.io لعملية مراجعة وموافقة سلسة.

وأعلنت Adobe عن نموذج Firefly Video Model المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي أداة مصممة لتعزيز سير عمل تحرير الفيديو في Adobe Premiere Pro وأدوات الفيديو الأخرى، وبتسليط الضوء على أهمية الفيديو باعتباره "عملة للمشاركة"، قدمت Adobe لمحة عن نموذج Firefly Video Model القادم وسير العمل الاحترافية المبتكرة التي تهدف إلى دعمها.

- تحويل النص إلى فيديو في Firefly:

يتضمن نموذج الفيديو Firefly ميزة "تحويل النص إلى فيديو"، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء لقطات B-roll وغيرها من اللقطات باستخدام مطالبات نصية وعناصر تحكم في الكاميرا وصور مرجعية. تتضمن القدرات الرئيسية لهذا النموذج ما يلي:

- إنشاء مقاطع فيديو للعالم الطبيعي، مثل المناظر الطبيعية أو النباتات أو الحيوانات، في أقل من دقيقتين.

- إنشاء لقطات تكميلية باستخدام إطارات مرجعية وعناصر تحكم غنية في الكاميرا (مثل الزاوية والحركة والتكبير).

- دعم حالات استخدام مختلفة مثل العناصر الجوية (مثل النار والدخان والماء) التي يمكن وضعها فوق المحتوى الحالي.

- ابتكار رسوم متحركة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، بما في ذلك Claymation.

- العصف الذهني بتأثيرات نصية مخصصة.

- تحويل اللقطات الثابتة أو الرسوم التوضيحية الموجودة إلى مقاطع حية من خلال ميزة "تحويل الصورة إلى فيديو".

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر ميزة تسمى "Generative Extend" في Premiere Pro (الإصدار التجريبي) هذا العام، والذي سيسمح للمستخدمين بتمديد المقاطع، أو الانتقالات السلسة، أو الاحتفاظ باللقطات لفترة أطول لتحريرها بدقة.