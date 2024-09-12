شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح قريبًا باختيار صوت Meta AI تمامًا مثل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب يعمل باستمرار على تحسين تجربة المستخدم، حيث قدم Meta AI إلى واجهة الدردشة الخاصة به، مما يجعل من السهل جدًا على المستخدمين استخدام chatbot، ويمكن للمستخدمين بسهولة مسح الاستعلامات وإنشاء الصور ومعرفة الوصفات المثيرة للاهتمام والعديد من الأشياء الأخرى، بمطالبة نصية واحدة فقط، وسعى واتساب إلى تقديم ميزة وضع الصوت Meta AI، تمامًا مثل ChatGPT من OpenAI، ويُقال إن واتساب يعمل على تحسين وضع الدردشة الصوتية الذي لا يزال غير متطور.

تُظهر لقطة الشاشة التي شاركها WABetaInfo أن واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين باختيار صوت لـ Meta AI، ويستكشف تطبيق المراسلة المفضل تنفيذ خيارات صوتية مختلفة لـ Meta AI، في حين لم يتم تأكيد الإصدار بعد، نعتقد أنه سيصدر بميزة وضع الصوت فقط، وقد تم الإبلاغ عن أن الأصوات ستختلف في درجة الصوت ونبرته.

وستقدم Meta AI مجموعة من خيارات الصوت لتناسب التفضيلات الفردية، بما في ذلك ثلاثة أصوات مميزة في المملكة المتحدة وصوتان أمريكيان، تختلف في درجة الصوت ونبرته، وفقًا للتقرير، وهذا يسمح للمستخدمين باختيار صوت يتردد صداه مع لهجتهم الإقليمية أو ذوقهم الشخصي أو نبرتهم المفضلة، مما يتيح تفاعلًا أكثر تخصيصًا وشخصية مع روبوت المحادثة.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون هناك أربعة أصوات أخرى من بعض الشخصيات العامة الشهيرة، على الرغم من أن الأسماء الدقيقة لم يتم الكشف عنها بعد، من خلال تقديم مجموعة من الأصوات، يمكن للمستخدمين اختيار الصوت الذي يناسب تفضيلاتهم بشكل أفضل، سواء كان صوتًا بلكنة يمكن التواصل معها، أو نبرة تحفزهم، أو صوت يذكرهم بشخصية بارزة، مما يجعل تفاعلهم مع Meta AI أكثر جاذبية وذات مغزى، على سبيل المثال، إذا كنت تفضل اللهجة البريطانية على الأمريكية، فيمكنك اختيار صوت المملكة المتحدة.

إن إضافة أصوات الشخصيات العامة إلى Meta AI يمكن أن يعزز من تفاعل المستخدم، حيث يمكن للأصوات المألوفة والملهمة أن تجعل التفاعلات أكثر متعة وجاذبية، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصوات التي يعجبون بها أو يجدونها محفزة، ولكن هل ستشمل لغات أخرى غير الإنجليزية؟ في الوقت الحالي، لا تزال الميزة قيد التطوير، وبالتالي فمن غير المرجح أن تتضمن النسخة الأولى من الميزة أي لغة أخرى، ولكن مع تطورها، هناك احتمالات كبيرة أن يتضمن واتساب لغات أكثر والتي ستلبي احتياجات الجمهور العالمي.