شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيرلندا تحقق فى استخدام جوجل بيانات الأوروبيين لتطوير نماذج ذكاء اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية ، التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، عن فتح تحقيق ضد شركة (جوجل) فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين لتطوير أحد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وذكر راديو (لاك) السويسري نقلا عن بيان هيئة حماية البيانات الأيرلندية أنه من المقرر أن يحدد هذا التحقيق ما إذا كانت جوجل تحترم الالتزامات خلال إجراء "دراسة التأثير" التي تهدف إلى ضمان حماية "الحقوق والحريات الأساسية للأفراد" ، حيث يستمد هذا الالتزام من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات التي أنشأتها بروكسل في عام 2018 كضمان ضد الاستخدام غير المنظم لهذه المعلومات من قبل عمالقة التكنولوجيا.



ويتعلق تحقيق هيئة حماية البيانات الأيرلندية بنموذج الذكاء الاصطناعي Pathways Language Model 2" (PaLM 2) وهو إصدار أطلقته جوجل في عام 2023 من نموذجها اللغوي ثم بدأت الشركة العملاقة في نشر نموذج جديد وأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي وهو (جيميني) في ديسمبر من العام ذاته.



وتتمتع هيئة حماية البيانات الأيرلندية بالقدرة علي التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي ، لأن المقر الرئيسي لشركة (جوجل) في أوروبا يقع في أيرلندا شأنه في ذلك شأن العديد من عمالقة وادي السيليكون ، حيث إن وجودهم يعد أمرا بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد وتوفر لهم دبلن ضرائب جذابة.



وكانت هيئة حماية البيانات الأيرلندية قد أعلنت في بداية شهر سبتمبر الحالي أن منصة X للتواصل الاجتماعي التزمت بشكل نهائي بعدم استغلال البيانات الشخصية لمستخدميها الأوروبيين لتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.



وفى يونيو الماضي أوقفت عملاق التواصل الاجتماعي ميتا (فيسبوك وإنستجرام) مشروعها لاستخدام البيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج للذكاء الاصطناعي ، استهدف بشكاوى في 11 دولة أوروبية.