شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky يتيح نشر مقاطع فيديو تصل لـ 60 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

تدعم منصة Bluesky وهي البديل اللامركزي لمنصة X الآن مقاطع الفيديو، وأعلنت المنصة أنه يمكنك مشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية على موقعها على سطح المكتب وتطبيقها المحمول.

وسيتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل افتراضي، لكن Bluesky تقول أنه يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة في قائمة الإعدادات، ويمكنك أيضًا إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك، بالإضافة إلى تطبيق تسميات لأشياء مثل المحتوى للبالغين، وهناك بعض القيود على ميزة الفيديو في Bluesky، حيث ستسمح المنصة فقط بما يصل إلى 25 تحميل فيديو (أو 10 جيجابايت من الفيديو) يوميًا.

ولحماية Bluesky من المحتوى الضار أو البريد العشوائي، ستطلب من المستخدمين التحقق من عناوين بريدهم الإلكتروني قبل نشر مقطع فيديو.

وقد تحرم Bluesky أيضًا شخصًا ما من القدرة على نشر مقاطع الفيديو إذا انتهك إرشادات مجتمعها بشكل متكرر، وستدير المنصة أيضًا مقاطع الفيديو من خلال Hive، وهو حل تعديل الذكاء الاصطناعي وThorn، وهي منظمة غير ربحية تحارب الاعتداء الجنسي على الأطفال، للتحقق من المحتوى أو الوسائط غير القانونية التي تحتاج إلى تحذير.

ويمكنك معرفة ما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى مشاركة الفيديو من خلال تحديث Bluesky على موقع سطح المكتب أو تحديث تطبيق الهاتف المحمول إلى الإصدار 1.91، وتقوم Bluesky بطرح هذه الميزة تدريجيًا ، لذا قد لا تراها على الفور.

كما إن جلب الفيديو إلى Bluesky يساعد في سد الفجوة بين X والمنصة اللامركزية تدريجيًا ، ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة في توسيع مجتمع Bluesky، حيث ستسمح أخيرًا لعشاق الرياضة ومشاركي الميمات والمؤسسات الإخبارية بمشاركة محتوى الفيديو عبر المنصة.