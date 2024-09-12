شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: ساعات Apple Watch Ultra 3 والجيل الثالث من Apple Watch SE يصلان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة ابل عن ساعة Apple Watch Series 10 في مؤتمر ابل "It's Glowtime" في 9 سبتمبر، ولكن لم تكشف ابل عن خليفة لـ Watch Urtla 2، ويتماشى هذا مع تنبؤ المحلل "Ming-Chi Kuo" الذي تنبأ بدقة في أكتوبر الماضي بأنه لن يتم اطلاق Apple Watch Urtla 3 في عام 2024، وأن الشركة لم تقم بعد بتحديث إصدارات Apple Watch SE الخاص بها.

وقال Kou في منشور على X أن شركة أبل ستطلق ساعة Watch Urtla 3 في عام 2025، كما سيتم تحديث Apple Watch SE (الجيل الثاني)، بعد ثلاث سنوات من طرح اصدارات الجيل الحالي.

وإذا كانت توقعات "كو" الأخير صحيحة، فنتوقع إطلاق كل من Apple Watch Urtla 3 و Apple Watch SE من الجيل الثالث في الربع الثالث في عام 2025، وهو الوقت الذي تطلق فيه الشركة عادةً نماذج جديدة من الساعات الذكية والهواتف الذكية، ويمكن أن يصلوا جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 17 المزعومة، والتي من المتوقع أن تخلف تشكيلة iPhone 16 التي أطلقتها ابل مؤخرًا.

توقع المحلل أن ابل في أكتوبر 2023 لن تطلق خليفة لإصدار Watch Urtla 2، مشيرًا إلى أنه لم يتم البدء بعد في تطوير طراز جديد، كما قام "مارك جورمان" من بلومبرج بمراجعة توقعاته قبل ساعات من مؤتمر الإطلاق يوم 9 سبتمبر، مدعيًا أن ابل ستطلق فقط لون جديد من Watch Urtla 2.

وقال كو إنه إذا لم يتم الإعلان عن إصدار Apple Watch Urtla الجديد في عام 2024، فقد يشهد انخفاض شحنات الساعة الرئيسية بنسبة تصل إلى 30% على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 10% من إجمالي شحنات ساعات ابل.

ومن المرجح أن تظل Apple Watch Series 10 هو إصدار الساعة الذكية الوحيد المحدث من ابل في عام 2024، ومن المتوقع أيضًا أن تعقد الشركة حدث إطلاق في أكتوبر لإصدارات Mac Mini و iMac و MacBook Pro الجديدة والتي يُقال إنها جميعًا مدعومة بشرائح M4 الخاصة بالشركة.