شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف مزيد من مواصفات نظارات ميتا للواقع الافتراضى Quest 3S والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تسريبات جديدة عن بعض المعلومات حول نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3S، والتي يُشاع أنها تتبع نظارة Quest 3 التى صدرت العام الماضى، فى برنامجها الخاص بنظام Windows Meta Quest Link PC.

وقد رصدها موقع UploadVR وتُظهر الصور المنشورة على موقع Reddit نظارة واقع افتراضي تُعتبر بصريًا مزيجًا بين نظارتي Quest 2 وQuest 3.

ومن المتوقع أن تظهر سماعة الرأس للمرة الأولى فى حدث Meta-sanction الخاص بالشركة والذى سيبدأ فى 25 سبتمبر.

وبحسب التسريبات فإن "Quest 3S" تحتوي على كاميرات أمامية، وبدلاً من فتحات الكاميرات الثلاثة على شكل حبوب كما هو الحال في Quest 3، تم تجميعها في مجموعتين من ثلاث فتحات على الغلاف الأمامي للجهاز، بينما يظل الحزام كما هو، ولا يزال بإمكاني العثور على الصورة مدفونة عميقًا في مجلدات الأصول في تطبيق Quest Link PC.

كما يشير موقع UploadVR إلى منشور على X يعرض صورًا لإكسسوارات Quest 3S الظاهرة على سماعة الرأس، وقد ظهرت الملحقات بالفعل على AliExpress، حيث تُظهر جميعها ما يبدو أنه نفس سماعة الرأس التي تم رصدها في تسريبات أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

وأشارت الشائعات إلى أن ميتا ستحدد سعر Quest 3S بنحو 300 دولار أمريكي وأنها قد تبيعه بدون وحدات تحكم ، وستعتمد بدلاً من ذلك على عناصر التحكم بالإيماءات المشابهة لـ Vision Pro والتي كانت الشركة تضيفها ببطء إلى نظام التشغيل الخاص بها.