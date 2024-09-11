شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثورة أبل الصحية: ساعة ذكية ترصد صحة القلب وAirPods كمساعد سمعى والان مع تفاصيل الخبر

تسعى أجهزة أبل لتقديم تجربة متميزة مع أداء قوى، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهاز iPad أو كمبيوتر شخصى، ولكن يبدو أن القوة والأداء ليسا المجالين الوحيدين اللذين تركز عليهما ابل، بل تهدف الشركة إلى جعل منتجاتها جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدمين، وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، حيث تمثل الإعلانات الأخيرة مثل اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم ومساعدات السمع، خطوة كبيرة أخرى نحو هذا الهدف.

ساعات Apple Watch Series 10 وصحتك الجسدية:

أطلقت ابل فى مؤتمر Glowevent يوم 9 سبتمبر، ساعة Apple Watch Series 10 الجديدة، بينما ميزات Series 10 الجديدة أثارت حماسنا، إلا أنها تسلط الضوء أيضًا على رحلة ابل التى استمرت لمدة 10 سنوات في إنشاء ساعة ذكية وتحولها من مجرد جهاز تتبع لياقة بدنية بسيط إلى قوة مراقبة صحية تناسب معصمك بشكل مريح، حيث تسمح الساعة للمستخدمين بإجراء تخطيط كهربية القلب (ECG) في أي وقت وفي أي مكان، بجهاز أنيق مثل ساعة اليد.



وتتزامن الساعة مع iPhone، ويستخدم تطبيق تخطيط القلب مستشعرًا كهربائيًا للقلب للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب، مما يوفر للمستخدمين رؤى حول صحة قلبهم ويشجعهم على اتخاذ قرارات رعاية صحية استباقية.

كما تقدم Apple Watch مراقبة معدل ضربات القلب، واكتشاف السقوط، وتتبع الدورة الشهرية، وقياس الأكسجين في الدم، وخدمات الطوارئ التي توصلك للمساعدة إذا كنت في حادث سيارة شديد أو تعرضت لسقوط قوي.

ويساعد تطبيق Sleep المخصص في تحديد أهداف النوم وإنشاء جدول ومراقبة نومك بمرور الوقت، مما يدعمك في تحقيق راحة أفضل، إلى جانب ميزة تقليل الصوت العالي القادمة ستحمي أذنيك من الضوضاء، مما يوضح كيف تواصل ابل توسيع مجموعة أدواتها الصحية.

كما تقدم ابل إشعارات انقطاع النفس أثناء النوم، انقطاع النفس أثناء النوم هو حالة طبية يتوقف فيها تنفسك بشكل متكرر أثناء النوم، ومع تزايد مشاكل نمط الحياة، أصبح انقطاع النفس أثناء النوم أيضًا حالة طبية طارئة مثيرة للقلق، حيث تؤثر هذه الحالة على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وكثير منهم لا يدركون ذلك، وعندما لا يتم التعامل مع هذه المشكلة لفترة أطول، فإنها قد تعيق عملية التمثيل الغذائي وحتى تسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ولمساعدة المستخدمين على الحصول على نوم جيد ليلاً والتحقق مما إذا كانوا يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، ستتميز Apple Watch الان بميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.

وستستخدم مقياسًا جديدًا يسمى اضطرابات التنفس، مما يسمح للمستخدمين بتتبع هذه الانقطاعات بمرور الوقت في تطبيق Health، فإذا أظهرت بياناتك علامات انقطاع النفس أثناء النوم المحتمل، فستقوم Apple Watch بإخطارك بذلك، وتقديم تقرير شامل وموارد تعليمية لإرشادك بشأن الخطوات التالية.

في حين قد تبدو الميزة وكأنها ميزة صحية عادية تتعقبك أثناء نومك، لاحظ أن البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للشيخوخة (NCOA) تقدر أن حوالي 936 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم الخفيف إلى الشديد، وبينما غالبًا ما يتعامل الناس مع مشاكل صحية مثل النوم على أنها أمر مسلم به، فإن هذه الميزة الجديدة ستكون بمثابة تغيير كبير.

سماعات AirPods Pro 4 أكثر من مجرد سماعات أذن:

تهدف ابل إلى مساعدة فاقدي السمع الذين يمثلون حوالي 1.5 مليار شخص حول العالم، من خلال AirPods Pro 2، وتحويلها بأدوات سمع جديدة ستخدم المستخدمين كمساعد سمع كامل وأداة للوقاية والتوعية والمساعدة.

مميزات AirPods Pro 4:

- الوقاية: تحصل AirPods Pro 4 على ميزة جديدة لتقليل الصوت العالي والتي ستساعد المستخدمين على منع التعرض لمستويات الضوضاء الضارة دون التقليل من جودة الاستماع، ستساعد هذه الميزة الجديدة في AirPods Pro 4 المستخدمين على حماية أنفسهم، سواء كنت في مكان صاخب أو في حفل موسيقي، فإن الميزة الجديدة في AirPods Pro 4 ستساعدك على تقليل الأصوات العالية المتقطعة بشكل نشط مع الحفاظ على الصوت واضحًا ونقيًا.

- التوعية: ترغب ابل في جعل المستخدمين على دراية بسمعهم، وذلك من خلال ميزة اختبار السمع الجديدة على AirPods Pro 4، تقدم ابل للمستخدمين القدرة على التحقق من صحة سمعهم من راحة منزلهم باستخدام iPhone أو iPad متوافق، وتقول ابل أن اختبار السمع الخاص بها يستخدم قياس السمع بالنغمة النقية، وهو نهج سريرى قياسى، لتقييم سمعك وإنشاء ملف تعريف سمعى شخصى.



وبمجرد الانتهاء من الاختبار، سيتم تخزين النتائج أيضًا بشكل آمن في تطبيق Health حتى يتمكن المستخدمون لاحقًا من مشاركتها مع مقدمي الرعاية الصحية لمزيد من المساعدة.

- المساعدة: ستساعد ميزة مساعدة السمع الجديدة المستخدمين على تحويل AirPods إلى مساعدة سمعية من الدرجة السريرية بضغطة زر، فإن ترقية AirPods Pro 4 ستساعدهم فى الحصول على مساعدة سمعية مخصصة، بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من فقدان سمع خفيف إلى متوسط، تقدم AirPods Pro 4 ميزة مساعدة السمع التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، باستخدام ملف تعريف السمع المخصص من اختبار السمع، تضبط AirPods هذه الأصوات فى الوقت الفعلى، مما يعزز المحادثات ويحافظ على اتصال المستخدمين بمحيطهم.

بينما يتناقش العالم حول أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا يسبب تأثيرات سلبية على الصحة، يبدو أن ابل تتبنى نهجًا جديدًا لمساعدة مستخدميها على البقاء آمنين ومساعدتهم بأدواتها الصحية من الدرجة الطبية، كل ذلك إلى جانب ضمن راحة الأجهزة التقنية العادية مثل سماعات الأذن والساعات.