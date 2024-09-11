شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث عند اكتشاف كويكب مدمر للأرض؟.. تعرف على السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

أجرت وكالة ناسا ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والأمم المتحدة تمرينًا لتقييم مدى استعداد الأرض إذا تم اكتشاف كويكب مدمر للعالم، ووجدت أننا سنحتاج إلى إشعار مسبق لمدة 14 عامًا على الأقل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدد تلسكوبات ناسا الأرضية الكويكب العملاق، وتقارنه بصخور فضائية أخرى في قاعدة بيانات للتأكد من اكتشافه حديثًا، ولدى وكالة الفضاء العديد من المشاريع التي تفحص السماء، بما في ذلك مسح كاتالينا، وتشمل أنظمة الإنذار المبكر هذه أيضًا NEOWISE، وهي مركبة فضائية مجهزة بمنظار الأشعة تحت الحمراء واسع المجال مقاس 20 بوصة يعمل في نطاقين من الطول الموجي.

كما أنه بمجرد اكتشاف الجسم، ينظر علماء الفلك إلى البيانات الخاصة بالسطوع والحركة للتأكد من أنه ليس معروفًا، ثم تقوم الفرق بإبلاغ النتائج التي توصلوا إليها إلى مركز الكواكب الصغيرة (MPC)، وهو الموقع الوحيد في جميع أنحاء العالم للإبلاغ عن الكويكبات والكواكب الصغيرة والمذنبات.

يتعاون مركز الكواكب الصغيرة وناسا لتحديد مدار الكويكب للتنبؤ بما إذا كان المسار يشكل تهديدًا للأرض.



يكتشف الفريق أن الصخرة الفضائية من المرجح أن تقترب من كوكبنا على بعد خمسة ملايين ميل ويرسل تنبيهات إلى وكالات أخرى حول العالم، وفقًا لوكالة ناسا.



بعد أن يصبح العالم على دراية بالتهديد الوشيك، تتوحد وكالات الفضاء من كل دولة جهودها لصد الكويكب بعد عامين تقريبًا من اكتشافه.



اختبرت وكالة ناسا استراتيجية في عام 2022 تسمى اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) والتي اصطدمت بكويكب بسرعة 14000 ميل في الساعة، تاركة عمودًا ضخمًا من الغبار والصخور، ونجحت في تغيير مساره.



لم يهدد هذا الكويكب كوكبنا، لكن وكالة الفضاء يمكن أن تستخدم الاستراتيجية لصد الكويكب المدمر للعالم.



إذا لم يأت هذا بنتيجة، ففي الأشهر التي تسبق الاصطدام، ستقوم المنظمات العالمية مثل مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي (PDCO) بإنشاء سيناريوهات تأثير مفصلة، وتقدير نصف قطر الدمار والتأثيرات الجوية والعواقب العالمية المحتملة، وتصدر قرارات الإخلاء في أخطر المناطق المعرضة للتأثير.