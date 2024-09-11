تكنولوجيا: معرض IBC 2024: إبداع متصل من سوني سيُغذّي صناعة البث الإعلامي المستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دبي, الإمارات العربية المتحدة، 10 سبتمبر 2024– يسرّ سوني أن تعلن اليوم عن عددٍ من التحديثات المهمة المتعلقة بسير العمل والبرمجيات والأجهزة المصممة لتمكين صناعة الإعلام من الانتقال نحو بنية موارد ديناميكية. وضمن إطار “الإبداع المتصل”، ستسمح حلول سوني الاحترافية للمستخدمين وصناع القرار باستكشاف إمكانياتٍ جديدة للإبداع والتشغيل.

وقال جوبين جوجو، المدير الإداري، سوني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إننا نلحظ تحول صناعة الإعلام نحو نهجٍ هو الأفضل من نوعه يركز على سير العمل. تتمثل إحدى الخطوات اللازمة للاستفادة من أفضل مكونات الأجهزة والبرامج، ونشرها في بيئةٍ هجينة، في القدرة على الانتقال عبر سير العمل بسلاسة ودون قيود بين مختلف البنى التحتية. نقترب في سوني من هذا الجيل الجديد من إنتاج الوسائط بتقنيةٍ تسمح بالاتصال السهل بين جميع المكونات، مع مواصلة تقديم أفضل جودةٍ للصورة. وهو ما نعنيه بالإبداع المتصل”.

بناء أسس مرافق الإعلام الديناميكية

يشهد نظام شبكات البث المباشر من سوني، والمصمم للاستفادة الكاملة من الموارد في الإنتاج الحي عالي الجودة مجموعةً من الإعلانات الجديدة. وتعمل سوني بالتعاون الوثيق مع شركتها الفرعية نيفيون لتقديم رؤيةٍ شاملة لأي إنتاجٍ يبحث عن سير عملٍ شامل ومستقل عن المنصات.

كما واصلت سوني المشاركة في العديد من التجارب في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع مشغلي الشبكات المحمولة مثل داتش تيليكوم وأورانج بولندا و3 دانمارك، لتسريع عصر بث 5G ذي الكمون المنخفض. وتتضمن مسارات العمل الكاميرات ووحدة الإنتاج عن بعد CBK-RPU7 وجهاز إرسال البيانات المحمول PDT-FP1، الذي أُطلق في وقتٍ سابق من هذا العام، مما يوفر دعماً قوياً لبث 5G المباشر من الكاميرات.

ويمثل معرض IBC 2024 مناسبةً لإطلاق المحول M2L-X في السوق: حيث يقدم هذا المحوّل القائم على البرمجيات مرونةً وقدرةً غير مرتبطةٍ بمنصةٍ معينة في تدفق العمل الإنتاجي بفضل نهجه القائم على المنتجات التجارية الجاهزة (COTS) ونشر السحابة الخاصة الافتراضية (VPC)، بالإضافة إلى التوافق مع التطبيقات التابعة لأطرافٍ ثالثة*1. ويتكامل محول M2L-X أيضاً بسلاسة مع منصةٍ محددة بالبرمجيات التي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات الوسائط الحية بسهولة.

ومع تزايد سعي مشغلي الإنتاج الحي لقابليّة للتوسّع والاستدامة والنموذجيّة، فإن إصدار سوني الجديد من المحول MLS-X1 يوفر الحل الأمثل، مع مرونةٍ نموذجية وإمكانيّاتٍ تشغيليّة أكبر. حيث يعني إصداره ذو العقدة الواحدة (V2.2*2) مع نصف عدد وحدات M/E و I/O أن شركات الإنتاج الأصغر بات بإمكانها أيضاً الاستفادة من السمات الديناميكية والقابلة للتوسع التي توفرها المنصة. ومن وجهة نظرٍ تشغيلية، يشهد المحول MLS-X1 العديد من التحسينات مثل الإجراءات الشرطية وذاكرات اللوحة، مما يسهل تقديم قصصٍ أكثر كفاءة (V2.3*3). وبالتوازي، يضيف محول شبكة التحكم بالكاميرا CNA-2 وظائف جديدة لإدارة وتكوين الكاميرات في مجموعة*4: نظام الكاميرا متعدد الكاميرات العالمي GMCS هو نظام تحكم جديد قابل للتوسع وآمن للغاية يسمح بتوسيع أي نظام كاميرات حتى 300 سلسلة، باستخدام التقسيم المنطقي لتخصيص كل سلسلة بسهولة وتكوينها. كما يمكن أيضاً الوصول إلى التحكم والتكوين متعدد الكاميرات من خلال متصفح الويب باستخدام البرنامج القائم على الترخيص HZC-MSUCN2. وإضافةً إلى ذلك، فإن الإصدار الجديد (V1.1) من معالج الوسائط NXL-ME80 الذي أُطلق في يوليو من هذا العام يحقق نقلاً ذا كمونٍ منخفض للغاية لقنوات HD8 ويمكن استخدامه أيضاً كمستقبِلٍ للبث اللاسلكي 5G.

وكجزءٍ من رؤية سوني للإنتاج الهجين، تعمل شركة نيفيون الفرعية على تحسين نقل الوسائط وتنسيق الموارد والشبكات عبر المنشآت والسحابة. وستقدم شركة نيفيون فيرت نقل SRT*5 وضغط الفيديو المتقدم HEVC*6 لتطبيقاتٍ محدودة النطاق الترددي، استناداً إلى تكنولوجيا سوني الرائدة والمثبتة. كما تدعم منصة تنظيم الوسائط VideoIPath من نيفيون الآن توجيه موارد المعالجة السحابية والتحكم بها. وإضافةً إلى ذلك، تستمر التحديثات المطبقة على VideoIPath Operate في إعادة تصور التحكم في البث للإنتاج الهجين المباشر.

الاستفادة من قوة السحابة والذكاء الاصطناعي لتحسين البنية التحتية ومرونة سير العمل

ولأطراف الصناعة المؤثرين الذين يبحثون عن أفضل نهجٍ ذي طرق عملٍ مستدامة، تعلن سوني اليوم عن إنشاء قوالب توجهها الخدمة، متلائمة مع حالات استخدام محتوى محددة مثل الإنتاج الحي أو جمع الأخبار باستخدام برنامجٍ متكامل يعمل على خدمات السحابة والأجهزة القياسية التجارية (COTS). وبالاستفادة من خبرة سوني القوية في صناعة الرياضة الحية، ستسمح هذه القوالب للمستخدمين بنشر عمليات البث والإنتاج الأكثر كفاءة وفقاً لاحتياجاتهم ومواردهم.

منصة Creators’ Cloud من سوني مخصصة للإنتاج الفعال للمحتوى الإعلامي ومشاركته وتوزيعه. ومنذ إنشائها، شهدت العديد من التوسعات مع تطورات محددة موجهة للأفراد أو المؤسسات.

إعلانات منصة Creators’ Cloud للمؤسسات

لتحسين سير عمل مرحلة ما بعد الإنتاج، ستعرض منصة Ci Media Cloud من سوني تكاملاً أصلياً مع برنامج DaVinci Resolve من شركة Blackmagic Design في معرض IBC. وسيتيح هذا التكامل، والذي سيكون متاحاً في خريف عام 2024، للمستخدمين البحث عن اللقطات المخزنة في منصة Ci ومعاينتها، وتحميل نسخ الوكلاء والتحقق من التعليقات ورفع المقاطع الجديدة، وكل ذلك مباشرةً من خلال برنامج تحرير الفيديو غير الخطي (NLE) الخاص بهم.

كما تشهد منصة C3 Portal من سوني أيضاً توسع الاتصال لتشمل أحدث الكاميرات*7، وأصبحت الآن قادرةً على استقبال تدفقات البث من أجهزة الإرسال التابعة لجهاتٍ خارجية مثل LiveU أو مشفرات SRT العامة، مما يسمح بالنشر السريع والسهل لتدفقات الكاميرات في السحابة. وباتت أجهزة مودم Teradek Node II و Node II CBRS و Node 5G اللاسلكية قادرةً الآن على العمل مع كاميرات محددة من سوني لنقل الملفات المتدفقة أو المسجلة إلى منصة C3 Portal. أما على جانب المستقبل، فيمكن لمنصة C3 Portal، من بين العديد من الخيارات، الاتصال ببرنامج استقبال البث التدفقي PWA-RX1 المتاح حالياً، والذي تم إطلاقه في معرض NAB هذا العام.

إعلانات منصة Creators’ Cloud للأفراد

كما تعلن سوني اليوم عن مزايا إضافية لمنصة Creators’ Cloud للأفراد، تتضمن:

اتصال سلكي عبر USB وعرض زاوية الغالق لتطبيق المراقبة والتحكم* 8

أصبح تطبيق Creators’ App يتيح الآن إيقاف/استئناف نقل الصور والفيديوهات إلى الأجهزة المحمولة، والنقل التدريجي، والتقاط الصور أثناء النقل* 9

باستخدام أداة Catalyst Prepare Plugin المساعدة مع منصة Ci Media Cloud ، سيتمكن المستخدمون الآن من إجراء عمليات التحرير أثناء الرجوع إلى تعليقات المراجعة التي قدمها العملاء. وتدعم أداة Catalyst Prepare Plugin المساعدة حالياً برنامج Adobe Premiere Pro ، وستدعم أيضاً برنامج DaVinci Resolve من شركة Blackmagic Design اعتباراً من خريف عام 2024 فصاعداً.

يمكن لزوار منصة سوني تجربة محرك تحليل الذكاء الاصطناعي الخاص بسوني وصانع قواعد محرك الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو حية مميزة ومقاطع المَشاهد ووسم البيانات الوصفية في مجموعة إنتاج A2. كما سيتم أيضاً عرض المحول السحابي M2 Live وأحدث ميزاته مثل الإبراز التلقائي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإعادة التشغيل الفورية وتأثيرات الانتقال بين المقاطع*10، وذلك بعد دمجها مع مجموعة إنتاج A2.

وفي جزءٍ آخر من عرض Media Backbone من سوني، يقدم الإصدار الأخير من HIVE خدمة النسخ التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتكامل مع محركات النسخ الموجودة لدى المستخدمين.

أن التأطير التلقائي الرائد في الصناعة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمجٌ أيضاً في الكاميرا الأحدث PTZ BRC-AM7، والتي سيتم إطلاقها في ديسمبر 2024*11.

سير عمل مدعوم بجودة صورة استثنائية وإمكانات الإنتاج الافتراضي المتنامية.

ستعرض سوني النموذج الأولي لشاشة المراقبة الاحترافية بقياس 16.5 يوصة TRIMASTER HX 4K BVM-HX1710N (مع مزايا IP/SDI/HDMI) للمراقبة والتحكم بالجودة في البيئات الحية. وتدعم شاشة BVM-HX1710N بروتوكول SMPTE 2110 وتضيفه بالتالي إلى نظام البث الشبكي المتوسع. وسيتم إطلاق هذا الطراز عالي السطوع وسريع الاستجابة إلى جانب طرازٍ جديدٍ آخر نشهد إطلاقه اليوم، وهو BVM-HX1710 بمقاس 16.5 بوصة*12 وتجمع الشاشتان الاحترافيتان الجديدتان بين إعادة إنتاج اللون الأسود الحقيقي والمدى الديناميكي العالي وذروة اللمعان التي تصل إلى 3000 شمعة. وإضافةً إلى ذلك، سنعرض النموذج الرائد لشاشة المراقبة المرجعية، BVM-HX3110، وتلفزيون BRAVIA 9 (Mini LED بدقة 4K).

بالإضافة إلى تقنيات السطوع العالي وإعادة إنتاج الألوان التي تم تطويرها في الشاشات الاحترافية، يتشارك تلفزيون BRAVIA 9 وشاشة BVM-HX3110 في تقنياتٍ أساسية مشتركة مثل التحكم الفريد في الإضاءة الخلفية. كما سيتم أيضاً توسيع تشكيلة BRAVIA 9 الاستهلاكية في أوروبا لتشمل طرازاً جديداً مقاس 65 بوصة اعتباراً من نوفمبر من هذا العام بالإضافة إلى مقاسَي 75 و 85 بوصة المتوفرين بالفعل. ستواصل سوني تعزيز التعاون بين المحترفين والمستهلكين في تطوير الشاشات التي تعيد إنتاج تفاصيل الرؤية البصرية لصُنّاع المحتوى بدقة، من مكان التقاط المحتوى إلى مكان عرضه.

وستُطلق سوني أيضاً في معرض IBC، كاميرتها الجديدة HDC-P50A، وهي كاميرا POV (منظور) أصلية تدعم بروتوكول IP، مع ترقيةٍ اختيارية قائمة على الترخيص لإخراجٍ مباشر عبر IP. تتضمن المزايا الرئيسية نقل SMF واتصال CCU وتسجيل HFR بسرعة 4 أضعاف بدقة 4K. ستتوفر كاميرا HDC-P50A في ديسمبر 2024.

كما تم الإعلان عن كاميرتَي PXW-Z200 و HXR-NX800 في أغسطس من هذا العام، حيث ستوفران دقة 4K بمعدل إطارات 120/60 إطاراً في الثانية (50 إطاراً في الثانية في الإصدارات المخصصة لأوروبا) مع تأطيرٍ تلقائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي والبث بما في ذلك دعم SRT، وعدسة تكبير بصري 20x، وصولاً إلى ما يغطي كل شيء من التصوير إلى البث إلى الأحداث ومستخدمي البث. وستسمح كاميرات FX3/FX30 من خط الكاميرات السينمائية دائم التطور للمستخدمين باختيار سرعة الغالق وزاوية الغالق والبث المباشر باستخدام SRT/RTMP/RTMPS*13.

وفي أعقاب الرواج المتزايد الذي شهدته حلول الإنتاج الافتراضي الشاملة، كالتي اعتمدتها شركة Movie People في إيطاليا مؤخراً، ستستغل سوني أيضاً معرض IBC كفرصةٍ لعرض أحدث إصدارٍ من مجموعة أدوات الإنتاج الافتراضي المتاحة اعتباراً من شتاء 2024. ويوفر أحدث إصدارٍ من مجموعة أدوات الإنتاج الافتراضي ميزاتٍ جديدة، يندرج بعضها تحت ترخيصٍ مدفوع. ويتيح البرنامج في مرحلة ما قبل الإنتاج محاكاةً مسبقة للمساحات الافتراضية باستخدام كاميراتٍ توفر نفس المظهر المستخدَم في الإنتاج الفعلي. وسيكون متوافقاً مع المزيد من الكاميرات خارج فئة VENICE الحالية، بما في ذلك طرُز BURANO و FR7 و HDC-F5500 و HDC-5500 و HDC-3500. كما يدعم أيضاً تقنية Unreal VCam من Epic Games، مما يجعل من الممكن التحكم بسهولة بالكاميرات في المساحة الافتراضية باستخدام جهاز iPad*14. وإضافةً إلى ذلك، تقدم سوني ترخيصاً مدفوعاً لـ Live Camera Sync، والذي يمكنه قراءة التغييرات في إعدادات كاميرات VENICE والعدسات في المجموعة على الفور وتطبيقها في إعدادات Unreal Engine.

لمعلوماتٍ تفصيلية عن التحديثات المقبلة، برجى زيارة:

https://pro.sony/products/digital-cinema-cameras/camera-and-display-plugin

https://pro.sony/products/digital-cinema-cameras/color-calibrator

ينحى الإنتاج الافتراضي أيضاً نحو المزيد من تطبيقات البث، كما سيتم توضيحه في منصة سوني من خلال بيئةٍ متعددة الكاميرات باستخدام كل من كاميرتَي VENICE 2 و HDC-F5500 لتوضيح التدفقات الحية والمؤجلة للفيديو. كما سيكون هناك أيضاً مقطع فيديو في المنصة يبين التجربة الناجحة متعددة الكاميرات للبث الحي التي أجرتها سوني والاتحاد الأوروبي للبث (EBU) وقناة BBC في لندن مؤخراً. وسيتم عرض مجموعة أدوات الإنتاج الافتراضي أيضاً في المعرض.

شاهد لقطات من خلف الكواليس من تبديل الكاميرات المتعددة مع قناة BBC والاتحاد الأوروبي للبث (EBU) من هنا ( )

يرجى الاطلاع على التفاصيل من هنا: https://pro.sony/en_gb/qr-lp-ibc-vp

سترحب سوني بالزوار في إليشيوم ضمن معرض IBC 2024 في أمستردام وستعرض بعضاً من أحدث مبادراتها البيئية إلى جانب عروضها التقنية.

نبذة عن سوني كوربوريشن

سوني كوربوريشن شركة تابعة بالكامل لشركة سوني جروب كوربوريشن، وهي الشركة المسؤولة عن أعمال الترفيه والتقنيات والخدمات. ومن خلال رسالةٍ تتمثل في “رسم ملامح مستقبل الترفيه من خلال قوة التكنولوجيا جنباً إلى جنب مع صُنَّاع المحتوى”، نهدف إلى الاستمرار في تقديم مفهوم كاندو* للناس في جميع أنحاء العالم.

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