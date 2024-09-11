شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريباً.. إطلاق أندرويد 15 لمستخدمى بكسل..ما نعرفه والميزات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

لم يصل أندرويد 15 بعد على الرغم من أن جوجل أصدرت سلسلة بكسل 9 الجديدة في السوق، لكن انتظار الإصدار الجديد يقترب حيث تضع الشركة اللمسات الأخيرة على الإصدار المستقر النهائي الذي من المرجح أن يصل إلى أجهزة بكسل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأبلغت جوجل أن إصدار Android 15 AOSP أو Android Open Source Project متاح، مما يعني أن العلامات التجارية الأخرى يمكنها البدء في العمل على تكرارات أندرويد الخاصة بها.

ويعد Android 15 AOSP علامة على أن جوجل سعيدة بالتقدم الذي أحرزه الإصدار الجديد واستقراره مما يجعله يعمل على مجموعة واسعة من الأجهزة، كما تعد الإصدارات الثابتة ضرورية للطرح العام، خاصة عندما تكون أجهزة Pixel 9 على المحك.

ومن غير المرجح أن تشهد واجهة Android 15 تغييرات كبيرة عن 14 وقد أصبح ذلك واضحًا خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءًا من إصدار Android 15 Developer Preview.

يمكن لمستخدمي بكسل أن يتوقعوا وصول تحديث أندرويد 15 OTA إلى أجهزتهم بحلول أوائل شهر أكتوبر، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المعتاد لإطلاق Pixel، باستثناء أن جوجل فعلت ذلك في وقت سابق هذا العام.



من حيث الميزات، سيوفر أندرويد 15 عمليات تسجيل دخول أسهل من خلال مفاتيح المرور، وسيحصل المستخدمون على مساحة خاصة بهم للاحتفاظ بالبيانات السرية، وخيار حفظ أوضاع تقسيم الشاشة لحساباتهم.

تحديث أمني كبير

في غضون ذلك، أصدرت جوجل أخيرًا إصلاحًا للثغرة الأمنية عبر تحديث سبتمبر 2024 لأجهزة بكسل المؤهلة، بما في ذلك طرازات سلسلة بكسل 9 الجديدة.

واجهت أجهزة جوجل بكسل تهديدًا كبيرًا بسبب وجود ثغرة أمنية في APK والتي من شأنها أن تسمح للمتسللين بسهولة بتجاوز الإجراءات الأمنية الصارمة للجهاز ومراقبة أنشطتهم مثل المكالمات والرسائل والمزيد.

هذه المشكلة منتشرة على نطاق واسع، ويُقال إن الشركة ابتعدت حتى الآن عن العمل على إصلاحها، وهو ما تم إنجازه أخيرًا، حيث يتم طرح تحديث بكسل وسيكون متاحًا كتحديث عبر الأثير (OTA) لأجهزة بكسل المؤهلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.