شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Telegram يسمح بالإبلاغ عن المحتوى غير القانونى فى الدردشات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر Telegram عناوين الأخبار مؤخرًا، حيث يخضع للتدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، ووعد مؤسسه، بافيل دوروف، بمعالجة الإساءة على المنصة، والآن، كشف تقرير حديث أن Telegram قام بتعديل قسم الأسئلة الشائعة لإزالة الفقرة التي تنص على أنه لا يدير الدردشات الخاصة والجماعية.

يقول القسم الذي يحمل عنوان "هناك محتوى غير قانوني على Telegram، كيف يمكنني إزالته" أن جميع تطبيقات Telegram بها أزرار "الإبلاغ"، وهذا يمنح المستخدمين طريقة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفي التطبيق، على Android، تحتاج إلى الضغط فوق الرسالة لاختيار خيار الإبلاغ، بينما على iOS، عليك الضغط مع الاستمرار على الرسالة.

تم القبض على مؤسس تيليجرام دوروف في وقت سابق في فرنسا كجزء من تحقيق السلطات في عدم وجود اعتدال في التطبيق، ثم تم إطلاق سراحه من الحجز ولكن تم اتهامه بالامتثال في توزيع محتوى غير قانوني على تطبيق المراسلة، فضلاً عن رفضه التعاون.

وقال دوروف إن تيليجرام يدافع عن الحقوق الأساسية للناس، وأعطى مثالاً لروسيا، حيث تم حظر تيليجرام عندما رفضت الخدمة تسليم مفاتيح التشفير التي تسمح للسلطات بالتجسس على المستخدمين، وقال دوروف إن تيليجرام يحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم أيضًا.

تتطلع تيليجرام أيضًا إلى التحسين وبدأت في المعالجة داخليًا لجعل الأمر أقل سهولة على المجرمين لإساءة استخدام منصتها.

يخضع تيليجرام أيضًا للتدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ما ورد أنه أخطأ في تمثيل عدد المستخدمين الذين يتعين عليه تجنب تقييدهم بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، ويقوم مسؤولو الاتحاد الأوروبي حاليًا بالتحقيق في التطبيق وقد يواجه غرامات إذا وجد أنه قلل من عدد مستخدميه لتجنب اللوائح من قبل قانون الخدمات الرقمية.