شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لهواتف ايفون الحاصلة على مزايا Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ابل عن أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية خلال حدث إطلاق iPhone 16 لعام 2024 أمس الاثنين، لذا طرح أصحاب هواتف ايفون بالنسخ السابقة، العديد من التساؤلات حول مصير هواتفهم ومدى قابليتها لدعم أنظمة التحديث الجديدة التي تنوى ابل لطرحها خلال الفترة القادمة.

وأفصحت ابل عن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال Apple Intelligence، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المقرر طرحها عبر أنظمة التشغيل iOS وiPadOS و macOS، خاصة أن كل طرازات الايفون لن تدعم Apple Intelligence.



وفيما يلي نستعرض هواتف ايفون التي ستدعم Apple Intelligence وهي الأتي:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max



ولكن تشير التقارير أن هذه الهواتف سالفة الذكر ستدعم مزايا الذكاء الاصطناعي على الأقل داخل الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه لن تكون متاحة على أي من هواتف ايفون في الاتحاد الأوروبي، ويرجع التأخير في حصولك على هذه المزايا إذا كانت داخل الاتحاد الأوروبي، نظرًا لإشكاليات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذى قد تم تصميمه لتعزيز المنافسة والتشغيل البيني في السوق الرقمية، لكنه أثار تساؤلات لشركة ابل بشأن التأثيرات المحتملة على خصوصية المستخدم وأمان البيانات.



وتشير التقارير إلى أن ابل تنوى طرح أول تحديث لنظام التشغيل مع ميزات Apple Intelligence في الشهر المقبل في مرحلة تجريبية، ولكن فقط في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية الأمريكية، على أن تبدأ في التوسع لنطاق أكبر يشمل المملكة المتحدة وأستراليا، في ديسمبر القادم، ومن المتوقع أن تتبعها الفرنسية والألمانية ولغات إضافية في العام المقبل.