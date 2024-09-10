شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتوافق هاتفك مع تحديث iOS 18 الجديد؟ .. قائمة الهواتف الداعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة ابل تحديث iOS 18 الرسمي، في غضون أيام قليلة، ومن المتوقع أن يتم طرحه خلال الشهر الجاري، لذا يتسأل أصحاب هواتف ايفون بالنسخ الماضية، عن إمكانية توافق التحديث الجديد مع إصدارات جهاز ايفون، وماهية الأجهزة المؤهلة لتحديث iOS 18، وذلك حتى يمكنك تحديث هاتف بنظام التشغيل الأحدث من قبل ابل، ليضاهي iPhone 16.

وتعلن ابل كل عام، عن إزالة بعض طرازات iPhone الأقدم من قائمة تحديث iOS ، حيث استبعدت العام الماضي كل من iPhone 8 ،iPhone 8 Plus ، و iPhone X من قائمة التوافق، مما يعنى حرمان مالكي iPhone من التحديث إلى iOS 17 ، وبالتالي فقدان بعض المزايا البارزة.

ويتوافق تحديث iOS 18 مع هذه الأجهزة :

iPhone SE (second generation or later)1

iPhone XR2.

iPhone XS3.

iPhone XS Max4.

iPhone 115.

iPhone 11 Pro6.

iPhone 11 Pro Max7.

iPhone 128.

iPhone 12 mini9.

iPhone 12 Pro10.

iPhone 12 Pro Max11.

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

وإذا كان لديك iPhone من طراز عام 2017 أو إصدار سابق iPhone 8 أو iPhone X، فلن تتمكن من التحديث لنظام التشغيل iOS، وبالتالي يفقد أحدث الميزات والتحسينات.

ويحمل تحديث iOS 18، مزايا عديدة، لعل أبرزها تطبيق كلمات المرور، والتي تتيح لك تخزين جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك بأمان في مكان واحد، بما في ذلك كلمات المرور وتنبيهات الأمان التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في التطبيق، وتأتي الميزة الثانية في توفر تطبيق الرسائل المحسّن، والذى يوفر تجربة iMessages الجديدة خيارًا للخط العريض والمائل والتسطير والشطب على النص، وبالتالى تتمكن من خلاله من إضافة رسوم متحركة إلى رسائلك النصية، فشلا عن اتاحة خدمة RCS إلى أجهزة iPhone لدعم التوافق مع Android بشكل أفضل.

ومن أهم مزايا تحديث iOS 18، هو اتاحة مكتبة صور منظمة، بحيث يحصل تطبيق الصور على إعادة تصميم، مما يسمح لك بإنشاء مجموعاتك الخاصة وتثبيتها في التطبيق، كما يزيل التطبيق علامة التبويب السفلية الحالية ويميل إلى تخطيط الشبكة، ويتيح ايضا تخطيط الشاشة الرئيسية المخصص، حيث تحصل على خيار إعادة ترتيب تطبيقاتك، كما يمكنك ترك المساحة الوسطى مفتوحة لعرض صورة الشاشة الرئيسية، وبدلاً من ذلك، اجعل تطبيقاتك وحدها حدود الشاشة.

ويتيح تحديث iOS 18 تغيير مظهر التطبيقات عن طريق تلوينها بأي لون، بالإضافة إلى تكبير حجم التطبيقات، مع توفر عدد من التعديلات والتحسينات الأخرى لتطبيقات keystone مثل الخرائط والتقويم وسفاري .