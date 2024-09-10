شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة العدل الأوروبية تؤيد غرامة مكافحة الاحتكار ضد "جوجل" بـ 2.4 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيّدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (أعلى محكمة في أوروبا)، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بفرض غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 4,2 مليار يورو (نحو 6,2 مليار دولار) منذ عام 2017 على شركة جوجل بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن القضاء الأوروبي أثبت صحة الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة جوجل "لإساءة استخدام مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمة مقارنة المنتجات الخاصة بها".



وأضافت الصحيفة أن هذه هي ثاني أكبر عقوبة مالية يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق في قضية مكافحة الاحتكار.



وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت شركة "جوجل" قبل 7 سنوات، باستخدام خدمة التسوق ومقارنة الأسعار الخاصة بها للحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين الأصغر حجما.



يشار إلى أن "جوجل" أقامت دعوى ضد قرار المفوضية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في عام 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن محكمة العدل الأوروبية ومركزها لوكسمبرج هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي ومهمتها طبقا لـ"البند 19 شرط 1 نص 2" من دستور الاتحاد الأوروبي هو "رعاية الحقوق عند إصدار المعاهدات وتنفيذها" بين الدول الأعضاء.



وتشكل المحكمة الأوروبية العليا، إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي، النظام القضائي للاتحاد الأوروبي.