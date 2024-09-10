شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو اشتريت ايفون 16.. تعرف على محتويات "العلبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن هواتف ايفون 2024 من ابل في حدث Glowtime، وتتضمن السلسلة ايفون 16 و ايفون 16 بلس و ايفون 16 برو وأحدث وأفضل ايفون 16 برو ماكس، ولعل التغيير الكبير هو زيادة حجم شاشة طرازي برو وإضافة كاميرا تكبير رباعية العدسات في كليهما، لكن السلسلة بأكملها حصلت أيضًا على زر التقاط جديد.

هل أثر ذلك على أي من محتويات علبة ايفون 16 المصنوعة الآن من ألياف معاد تدويرها بنسبة 100%؟ هل قررت ابل إضافة حافظة أو شاحن في علبة ايفون 16 ؟ حسنًا، لا تكسر أبل أيًا من تقاليدها المحزنة عندما يتعلق الأمر بالملحقات المفيدة التي ربما تكون موجودة في علبة ايفون 16 ولكنها لم تكن موجودة.

ماذا يوجد في علبة ايفون 16؟

- iPhone 16.

- كابل USB Type-C إلى Type-C منسوج.

- نشرات الضمان والمعلومات.

- ملصق شعار Apple.

ما الذي لا يوجد في علبة iPhone 16؟

- شاحن

- سماعات

- محول مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم

- جراب

- واقي شاشة

ولا توفر Apple سرعات شحن ضئيلة تسخر منها منافساتها الصينيات بحق فحسب، بل إنها لا تتضمن أيضًا أيًا من محولات الطاقة USB-C البطيئة بقوة 20 وات في العلبة.

كما هو معتاد، يحدد موقع Apple على الويب أن iPhone 16 يشحن إلى 50% في 30 دقيقة، وهو أمر بطيء للغاية في هذا العصر، ولكن هذه ليست القصة كاملة، حيث تستغرق الشحنة الكاملة ساعات.

لا يوجد أيضًا جراب في العلبة البسيطة، ولا توجد مساحة لأي شيء سوى iPhone 16 وكابل USB-C قصير نسبيًا، وقد بدأت شركة أبل هذا الاتجاه، ولديها الآن العديد من المتابعين، بما في ذلك شركة سامسونج، في حين لا تزال العلامات التجارية الصينية تشحن هواتفها الرئيسية مع الكثير من الملحقات الإضافية.