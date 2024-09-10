شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات ايفون 16 برو ماكس.. كل ما تحتاج معرفته عن المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن سلسلة Pro من هواتف iPhone هذا العام هاتفي iPhone 16 Pro و ايفون 16 برو max، اللذان يحتويان على شاشات ProMotion مقاس 6.3 بوصة و6.9 بوصة تعمل دائمًا على التوالي، و كلاهما مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5، والذي تدعي Apple أنه أخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الوان ايفون 16 برو ماكس

تضم الوان ايفون 16 برو ماكس 4 ألوان جديدة: الأسود والأبيض والطبيعي والصحراوي، والذي يشبه الأخير لون الذهب الباهت.

وفقًا للشركة، تم بناء iPhone 16 Pro و16 Pro Max من الألف إلى الياء لـ Apple Intelligence، حيث يمكن الاستفادة الكاملة من جميع الميزات الجديدة القادمة في iOS 18، وتعمل هذه الهواتف على مجموعة شرائح A18 Pro الجديدة، والتي تستفيد من ترانزستورات 3 نانومتر وهي أسرع وأكثر كفاءة من شريحة A18 القياسية الموجودة في تشكيلة iPhone 16 العادية.

تتضمن مجموعة الكاميرا الخلفية في كلا الطرازين كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل.



وتسمح التحسينات التي طرأت على الكاميرا الرئيسية بتصوير فيديو بدقة 4K و120 إطارًا في الثانية وتسجيل الحركة البطيئة، كما يحتوي كلا الهاتفين على زر التحكم في الكاميرا الجديد الذي يوفر وصولاً أسهل إلى الكاميرا وجميع أدواتها، سواء لالتقاط الصور أو التحرير، كما يوجد أربعة ميكروفونات بجودة الاستوديو مدمجة في كلا الهاتفين لتحسين التقاط الصوت، كما تسمح بالتسجيل الصوتي المكاني أيضًا.

ويدعم كل من سلسلة iPhone 16 Pro وهواتف iPhone 16 القياسية الشحن اللاسلكي Qi2، وستطرح Apple حافظات شحن MagSafe جديدة تتضمن زر التحكم في الكاميرا الجديد، وسيتوفر iPhone 16 Pro و16 Pro Max للطلب المسبق يوم الجمعة 13 سبتمبر، بسعر يبدأ من 999 دولارًا و1199 دولارًا على التوالي. وسيتوفران على نطاق واسع في 20 سبتمبر.

المواصفات الكاملة لهاتف ايفون 16 برو max :

مقاس الشاشة: بقياس 6.9 بوصة.

دقة الشاشة : 2868 × 1320 بيكسل.

نوع الشاشة : OLED.

مساحة الشاشة لجسم الهاتف بالكامل: 92.35 %

المعالج: معالج A18 Pro (3 nm)

الرامات: تبلغ 8GB

الذاكرة: تبدأ من 256GB.

نظام التشغيل : iOS (18.x)

نظام الشحن: يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

الكاميرا الخلفية: بدقة 48 MP و 12 MP تيلي فوتو ، وعدسة واسعة 48 MP.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 MP.

الأبعاد: تبلغ 163.0 × 77.6 × 8.25 مللي.

الوزن: يبلغ 227 جرام.

السعر : يبدأ من 1199 دولار.