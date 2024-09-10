شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 تعرف على 4 مميزات منتظرة من أبل .. أبرزها مكتبة الصور المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر Apple Intelligence هو أكبر تحديث قادم مع نظام تشغيل iOS 18 ، إلا أن ميزاته ستصدر بشكل تدريجي على مدار الأشهر القليلة اللاحقة، ولن تتوفر الميزات الأكثر تقدمًا على طرز iPhone القديمة باستثناء سلسلة iPhone 15 Pro.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة التي يمكنك توقعها عند تنزيل برنامج أبل الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر.

1. تطبيق كلمات المرور: يمكنك تخزين جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك بأمان في مكان واحد، بما في ذلك كلمات المرور وتنبيهات الأمان التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في التطبيق.

2. تطبيق الرسائل المحسّن: تجربة iMessages الجديدة تجلب خيار الخط العريض والمائل والتسطير والشطب على النص، وستتمكن أيضًا من إضافة رسوم متحركة إلى رسائلك النصية، كما يجلب التحديث أيضًا RCS إلى أجهزة iPhone لدعم التوافق مع Android بشكل أفضل.

3. مكتبة صور منظمة: سيحصل تطبيق الصور على إعادة تصميم ، مما يسمح لك بإنشاء مجموعاتك الخاصة وتثبيتها في التطبيق فكر في "صور الزفاف" أو "رحلة إلى أروبا"، ويزيل هذا التصميم علامة التبويب السفلية الحالية ويميل إلى تخطيط شبكي.

4. تخطيط الشاشة الرئيسية المخصص: ستحصل أخيرًا على خيار إعادة ترتيب تطبيقاتك على سبيل المثال، يمكنك ترك المساحة الوسطى مفتوحة لعرض صورة الشاشة الرئيسية، وبدلاً من ذلك، يمكنك جعل تطبيقاتك وحدها تشكل حدود الشاشة، يمكنك أيضًا تغيير مظهر التطبيقات عن طريق تلوينها بأي لون، فضلاً عن تكبير حجم التطبيقات.