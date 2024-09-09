شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صور لهاتف أيفون 16 بعد الكشف عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن هاتف أيفون 16، أحدث الإصدار من هواتفها الذكية الرئيسية، ويأتي هاتف أيفون 16 بمجموعة متنوعة من الألوان المنعشة قليلاً، والتي أصبحت أكثر حيوية مقارنة بالسنوات السابقة، كما تم تحديث ترتيب الكاميرا المزدوجة المحدثة في الخلف، والتي تم إعدادها عموديًا مرة أخرى، كما شوهد آخر مرة في هاتف آيفون 12 من عام 2020.

يحتوي هاتف آيفون 16 على مجموعة متنوعة من التحسينات الجديدة في الأجهزة، مثل شريحة A18 الجديدة بتقنية 3 نانومتر والتي تعد أسرع بنسبة 30% من وحدة المعالجة المركزية في هاتف آيفون 15، وزر الحركة الذي ظهر لأول مرة في طرازات Pro في العام الماضي، وزر التحكم في الكاميرا المادية الجديد أسفل زر الطاقة.

يتبع هاتف آيفون 16 نفس التصميم العام لهاتف أيفون 15، مع إطار مربع، وزجاج خلفي يسمح بالشحن اللاسلكي MagSafe، وفتحة Apple Dynamic Island العلوية لإيواء الكاميرا الأمامية وأجهزة استشعار Face ID، ومنفذ شحن / بيانات USB-C في قاعدته. ورغم أن العودة إلى العدسات الخلفية المحاذية رأسياً قد تبدو بمثابة عودة غريبة إلى عنصر تصميم انتقلت منه Apple، فإن العودة إلى الوراء أمر منطقي لدعم الفيديو المكاني بشكل أفضل على Apple Vision Pro.



ايفون 16



ايفون 16



ايفون 16



ايفون 16