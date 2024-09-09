شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر مؤتمر أبل للكشف عن iPhone 16.. كيف تشاهده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يقام مؤتمر أبل لإطلاق هاتف iPhone 16 الليلة، 9 سبتمبر في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يركز الحدث بشكل أساسي على سلسلة iPhone 16 التي تضم - iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

ومتوقع أيضًا أن تكشف أبل عن طرازات Apple Watch الجديدة وAirPods إلى جانب منتجات Apple الأخرى، ومن المرجح أن يتضمن الحدث إعلانًا عن Apple Intelligence، وهي مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي للشركة وقد ينتهي بالكشف عن تواريخ إصدار iOS 18 وiPadOS 18 وwatchOS 11.

كيفية مشاهدة البث المباشر مؤتمر أبل

سيبدأ حدث Glowtime اليوم في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و تمامًا مثل جميع مؤتمرات Apple الأخيرة، سيقام الحدث في مسرح Steve Jobs، Apple Park، وسيتم بث عرض الإطلاق الكبير مباشرة على موقع حدث Apple وعلى YouTube، ويمكنك أيضًا المشاهدة من تطبيق Apple TV على iOS وiPadOS وmacOS وtvOS.

ما المتوقع من مؤتمر Apple 'Glowtime'

من المتوقع أن تطلق Apple عائلة iPhone 16 المكونة من أربعة طرز - iPhone 16 و iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max خلال المؤتمر.

إلى جانب طرز iPhone الجديدة، يمكن أن تركز الشركة على نوعين رئيسيين من المنتجات - Apple Watch Series 10 أو Watch X، وسماعتين AirPods جديدتين - خلال الحدث، ويمكن للشركة أيضًا إحضار Apple Watch Ultra 3 الجديد.

ويمكن أن تكون هناك إعلانات حول مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple التي يطلق عليها Apple Intelligence والتي تتضمن قدرات مثل تكامل ChatGPT و Siri الأكثر ذكاءً وأدوات الكتابة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

قد يختتم الحدث بإعلانات حول تواريخ إصدار الطرح العام الذي طال انتظاره لـ iOS 18 و iPadOS 18 و watchOS 11، والذي أطلقته Apple لأول مرة في يونيو.

مواصفات سلسلة iPhone 16 (متوقعة)

وفقًا للتسريبات الأخيرة، ستأتي جميع الطرز في سلسلة iPhone 16 مع Dynamic Island وتتضمن ميزات Apple Intelligence، ويُقال إن طرازي iPhone 16 Pro يعملان بشريحة A18 Pro الرائدة، ومن ناحية أخرى، يمكن تشغيل iPhone 16 و iPhone 16 Plus العاديين بشريحة A18 Bionic تعتمد على عملية 3nm من TSMC.

يُشاع أن iPhone 16 Pro‌‌ و iPhone 16 Pro‌‌ Max يتميزان بشاشات أكبر مقاس 6.3 بوصة و 6.9 بوصة على التوالي، ويُقال إن الطرز الأساسية تحتفظ بشاشات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة من أسلافها، ومن المتوقع أن يحصل iPhone 16 Pro Max على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وبطارية 4676 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 40 وات وشحن MagSafe بقوة 20 وات.

مواصفات Apple Watch Series 10 (متوقعة)

يُشاع أن Apple Watch Series 10 ستكون متاحة بخيارات بحجم 44 مم و48 مم، ويمكن أن تأتي مزودة بجهاز تخطيط كهربية القلب أو مستشعر معدل ضربات القلب المحدث، ومن المتوقع أن يكون لها تصميم أنحف وتدعم اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، ومن المرجح أن تقوم Apple بتحديث Apple Watch Ultra وتقديم Watch SE.

يقال إن طرز AirPods الجديدة توفر إلغاء الضوضاء النشط. يمكن أن تحصل على شرائح أحدث وتحصل على دعم لميزات مثل Adaptive Audio وTransparency mode.

