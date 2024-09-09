شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق الجيمز.. 4 ألعاب بديلة للعبة بابحي يمكنك تجربتها على موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة بابجي (PUBG) واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية حول العالم، لكنها ليست الخيار الوحيد لمحبي ألعاب الباتل رويال والتحديات الجماعية، إذا كنت تبحث عن تجربة جديدة أو بديلة، إليك 4 ألعاب يمكن أن تكون بديلاً رائعًا لبابجي:

1. فورتنايت (Fortnite)

تعتبر فورتنايت واحدة من أبرز المنافسين للعبة بابجي، وهي تتميز بنمط الباتل رويال، ولكنها تضيف عناصر البناء التي تجعل منها تجربة فريدة. يمكنك بناء الهياكل والدفاعات أثناء المعارك، بالإضافة إلى الرسومات الكرتونية المميزة التي تجعل اللعبة ممتعة ومختلفة عن الألعاب الأخرى في نفس الفئة. كما أن فورتنايت تقدم تحديثات متكررة ومواسم جديدة تضم فعاليات وأزياء وأسلحة مميزة.

2. كول أوف ديوتي: وورزون (Call of Duty: Warzone)

وورزون تقدم تجربة باتل رويال من عالم كول أوف ديوتي الشهير. تتميز برسومات واقعية وأسلوب لعب سريع، مع إضافة ميكانيكيات جديدة مثل إعادة الدخول إلى المعركة عبر "غولاغ" وفرصة العودة مرة أخرى بعد الموت. اللعبة تحتوي على أسلحة ومعدات متنوعة ويمكن لعبها مع الأصدقاء في فرق، وهي مناسبة لمن يحب الألعاب التي تجمع بين الاستراتيجية والأكشن.

3. أبيكس ليجندز (Apex Legends)

أبيكس ليجندز تقدم نمطًا مختلفًا في ألعاب الباتل رويال، حيث تركز على اللعب الجماعي والتعاون بين الفريق. يمكنك اختيار شخصيات ذات قدرات خاصة تُعرف باسم "ليجندز"، وكل شخصية لها مهارات فريدة يمكن أن تكون حاسمة في المعارك. اللعبة تتميز بسرعة الأحداث والتكتيك العالي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمحبي التحديات الاستراتيجية.

4. جارينا فري فاير (Garena Free Fire)

فري فاير هي لعبة باتل رويال مخصصة بشكل كبير للأجهزة المحمولة، وتعتبر خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة مشابهة لبابجي ولكن بمواصفات أقل. تتميز اللعبة بجولات سريعة لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، وتدعم ما يصل إلى 50 لاعبًا في المعركة. كما أن التحكم السهل والرسومات الجيدة تجعلها خيارًا شائعًا بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم.