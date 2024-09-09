شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف كيفية تفاعل واتساب وماسنجر مع تطبيقات المراسلة بالاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري Meta تغييرات على واتساب وماسنجر من أجل إضافة قابلية التشغيل البيني مع تطبيقات الدردشة التابعة لجهات خارجية - في أوروبا، على وجه التحديد - وتشارك الشركة كيف ستعمل في منشور جديد.

وبناءً على التقارير السابقة، بدأت Meta العمل على تمكين الدردشات التابعة لجهات خارجية العام الماضي بعد دخول قواعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) للكتلة حيز التنفيذ، وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يتعين على "الحراس" أو أكبر الشركات والمنصات في الصناعة ضمان قابلية التشغيل البيني مع جهات خارجية نظرًا لأنهم ممنوعون من تفضيل خدماتهم الخاصة.

وقالت الشركة إنها جمعت ملاحظات من الشركاء المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين لمساعدتها في تشكيل التجربة الجديدة. في البداية، صممت إشعارات جديدة لـ واتساب وماسنجر من شأنها تنبيه المستخدمين عندما تصبح خدمة تابعة لجهة خارجية متاحة للتكامل.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار تطبيقات الطرف الثالث التي يريدون تلقي الرسائل منها، ويمكنهم اختيار الحصول على هذه الرسائل في صندوق وارد منفصل، ويمكن لأولئك الذين لا يمانعون في تلقي الرسائل جنبًا إلى جنب مع محادثات ماسنجر أو واتساب اختيار صندوق بريد مشترك بدلاً من ذلك.

وستوفر التطبيقات أيضًا ميزات مراسلة غنية للمحادثات الخارجية، لذا فهي ليست مجرد مسألة نصية، وسيتمكن المستخدمون من الرد على رسائل معينة والرد عليها مباشرة، ورؤية مؤشر أثناء قيام الشخص الآخر بالكتابة والحصول على إشعارات القراءة، وفي العام المقبل، سيتمكنون من إنشاء محادثات جماعية، وفي عام 2027، يمكنهم إجراء مكالمات صوتية وفيديو مع أصدقائهم على تطبيقات أخرى.

وأوضحت Meta: "سيبدأ المستخدمون في رؤية خيار الدردشة الخارجية عندما تقوم خدمة مراسلة خارجية ببناء واختبار وإطلاق التكنولوجيا اللازمة لجعل الميزة تجربة مستخدم إيجابية وآمنة"، لذلك لن يتم دمج تطبيق المراسلة المفضل لدى جميع الأشخاص مع واتساب وماسنجر، ومع ذلك، قالت الشركة إنها ستواصل التعاون مع خدمات أخرى لتوسيع توافرها.