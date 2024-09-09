شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تتوقف عن إنتاج بعض أجهزة آيفون القديمة بعد إطلاق سلسلة آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن توقف شركة آبل العديد من طرازات آيفون الأقدم بعد إطلاق سلسلة آيفون 16، المتوقع في حدث الشركة "It's Glowtime" في 9 سبتمبر 2024، ويعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية آبل المستمرة، والتي اتبعتها على مدار الستة أعوام الماضية.

استراتيجية التوقف لشركة أبل

منذ عام 2018، تخلصت شركة آبل بشكل روتيني من الجيل السابق من هواتف آيفون بعد إطلاق نماذج جديدة، بعد ظهور iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max لأول مرة، من المتوقع أن يتم إيقاف إنتاج iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، اللذين تم طرحهما في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أيضًا أن تتم إزالة الطرازات القديمة مثل iPhone 14 Plus وiPhone 13، التي تم إطلاقها في عام 2021، من تشكيلة منتجات آبل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل طرازات iPhone 15 القياسية (iPhone 15 وiPhone 15 Plus) متاحة للمستهلكين.

من بين الطرازات الأربعة التي تم إصدارها ضمن سلسلة iPhone 13، لا يزال جهاز iPhone 13 القياسي فقط معروضًا للبيع، ومن المتوقع أن يتم إيقافه بعد الحدث.

إذا حدث هذا، فيمكننا أن نشهد انخفاضًا محتملًا في سعر iPhone 14، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة للمشترين الذين يبحثون عن جهاز آبل متوسط ​​المدى.

التأثير على خيارات آيفون بأسعار معقولة

ومع توقف إنتاج هذه الطرازات، سيكون هناك عدد أقل من أجهزة آيفون ذات الأسعار المعقولة في السوق. في حين يتوقع البعض أنه قد يتم أيضًا التخلص التدريجي من منتجات آبل الأخرى، مثل AirPods أو Apple Watches، فمن المرجح أن يكون لإزالة أجهزة iPhone التأثير الأكبر على المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل فعالة من حيث التكلفة.

يسمح هذا النهج لشركة آبل بمواصلة التركيز على أحدث عروضها وإعطاء الأولوية للأجهزة المتطورة في مجموعتها.

قرار شركة آبل بالتوقف عن الطرز القديمة ليس جديدًا، إنه جزء من استراتيجية أوسع تستخدمها الشركة لضمان سيطرة الأجهزة الأحدث، المجهزة بأحدث التقنيات والميزات، على السوق.

ويضمن هذا الاتجاه، الذي من المقرر أن يستمر بعد حدث 9 سبتمبر، بقاء تشكيلة منتجات آبل جديدة ومركزة على المستهلكين المتميزين.