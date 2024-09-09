شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة علامة مائية فى صفحة وورد.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

العلامات المائية عبارة عن صور مرئية مفيدة لإعلام الآخرين بأن مستندك سري أو خاص أو أنه لا ينبغي نسخه، وتظهر هذه الأنواع من الصور (عادةً نص أو شعار) في خلفية المستند وتكون باهتة، و يتيح هذا لجمهورك قراءة المستند دون تشتيت الانتباه مع الاستمرار في الانتباه إلى رسالة العلامة المائية.

إذا كنت تستخدم Microsoft Word ، فإن إضافة علامة مائية إلى المستندات أمر سهل وإليك الطريقة:

يمكنك إضافة العلامة المائية إلى مستند Word الخاص بك قبل إنشائه أو أثناء إنشائه أو بعده، بالإضافة إلى ذلك، لديك بعض العلامات المائية النصية التي يمكنك إضافتها بنقرة واحدة.



الخطوة 1: بعد فتح مستند Word، انتقل إلى علامة التبويب "التصميم" .

الخطوة 2: حدد سهم القائمة المنسدلة "العلامة المائية" في قسم خلفية الصفحة من الشريط.

الخطوة 3: اختر العلامة المائية التي تريد استخدامها من إحدى الفئات ، سترى خيارات للسرية وإخلاء المسؤولية والعاجلة ، كل منها يوفر نمط خط وموضع مختلفين للعلامة المائية.