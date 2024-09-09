شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 10 ميزات متوقعة من سلسة iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكشف حدث أبل المقرر في 9 سبتمبر عن الكثير، إلى جانب سلسلة iPhone 16، ستكشف الشركة أيضًا عن Apple Watch Series 10 الجديدة وAirPods 4، ومن المتوقع أيضاً أن يظهر الذكاء الاصطناعي المدمج من أبل في الطرز الأعلى نهاية من السلسلة، وهذا يعني أن iPhone 16 Pro وPro Max سيتم دمجهما مع Apple Intelligence، في حين لم تكشف الشركة عن الكثير، فإليك 10 ميزات من المتوقع أن تأتي مع Apple Intelligence.

10 ميزات متوقعة من سلسة iPhone 16 Siri المحدثة:مع Apple Intelligence، تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة إلى جعل مساعدها الشخصي، Siri، أفضل، في إشارة إلى ذلك خلال مؤتمر WWDC 2024 في يونيو، صرحت شركة أبل قائلة: "يمثل هذا العام بداية عصر جديد لـ Siri"، بفضل قوى الذكاء الاصطناعي، ستصبح Siri أكثر طبيعية وأهمية وشخصية.

ماذا يمكن لـ Siri الجديد أن يفعل؟ يمكنه الحفاظ على السياق بين الطلبات حتى تتمكن من طرح سؤال ثم الرجوع إليه في رد ثانٍ، إذا تعثرت في كلماتك عند التحدث مع Siri، أو غيرت ما كنت تقوله في منتصف الجملة، يمكن لـ Siri متابعتك.

أدوات الكتابة:بالطبع، يجب أن تكون هناك أداة كتابة مع Apple Intelligence، ستقوم بمراجعة النصوص بحثًا عن أخطاء الإملاء والقواعد، بما في ذلك اختيار الكلمات وبنية الجملة، وستعيد أيضًا الكتابة لتنظيف ما كتبته وتغيير النبرة دون التأثير على المحتوى الخاص بك، تشمل الخيارات ودية واحترافية وموجزة. تطبيق الصور:يمكنك إنشاء فيلم ذكريات بمجرد وصف، مثل "قطتي في عام 2024" أو "أورلاندو في الصيف"، وتختار الميزة تلقائيًا الصور ذات الصلة وتختار الأغاني، ولكن يمكنك إجراء تعديلات من خلال ميزة "مزيج الذكريات" أو اختيار مزاج لتوجيه اتجاه الصوت، ويمكنك أيضًا إضافة مشاهد وصور محددة تريد رؤيتها في جميع أنحاء الذاكرة عند إنشاء المطالبة. أداة التنظيف:ستتيح لك أداة التنظيف الجديدة اختيار العناصر غير المرغوب فيها في الصورة واستخدام الذكاء الاصطناعي لإزالتها دون التأثير على الموضوع الرئيسي، ويجب أن يكون مستخدمو أندرويد على دراية بأداة مماثلة تسمى Magic Eraser، نعم، إنها نفس الأداة تمامًا في Apple verse. البريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي:في تطبيق البريد، يمكنك الاستفادة من ذكاء أبل لتلقي ملخصات لرسائل البريد الوارد لديك، بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من استكشاف ميزة الرد الذكي الجديدة، والتي تقدم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لصياغة أفضل الردود لزملائك وأصدقائك وعائلتك وغيرهم. Image Playground وImage Wand:ستقدم Apple Intelligence العديد من أدوات إنشاء الصور، مثل Image Playground، التي تتيح لك إنشاء صور من مطالبات نصية واقتراحات، يمكنك بعد ذلك استخدام هذه الصور التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء المنصة، بما في ذلك في الرسائل. نسخ المكالمات:ستقدم Apple Intelligence مجموعة من ميزات الصوت لتطبيقات Notes وPhone، بما في ذلك القدرة على تسجيل الصوت مباشرة في تطبيق Phone لأول مرة، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر نسخًا وتلخيصًا فوريًا للتسجيلات. Genmoji:ليس سراً أنه مع كل تحديث للبرنامج، تضيف أبل رموز تعبيرية جديدة إلى لوحة المفاتيح الخاصة بها، ولكن هذه المرة، تتحرك خطوة إلى الأمام، مع Apple Intelligence، سيكون لديك القدرة على إنشاء رموز تعبيرية، كما تريد، سيتم استخدام Genmoji في تطبيقات مثل الرسائل لجعل محادثتك أكثر متعة، ومن الجدير بالذكر أن المطالبات غير المناسبة سيتم تجاهلها تلقائيًا بواسطة Apple Intelligence. تطبيق ChatGPT لم يعد مطلوبًا:لن تتطلب طرازات iPhone 16 Pro تطبيق ChatGPT، وستأتي Siri الجديدة مع تكامل ChatGPT، وستحصل على قوة GPT 4o وقدرات مثل مشاركة الشاشة مع مساعدك لمزيد من السياق.

ستكون مساعدة ChatGPT متاحة مجانًا ولن تتطلب حساب OpenAI، ومع ذلك، ستوفر خيار المزامنة مع حساب ChatGPT المميز الخاص بك للوصول إلى ميزات مدفوعة إضافية.

الإشعارات ذات الأولوية:ستتمكن Apple Intelligence من تحليل إشعارات iPhone وإعطاء الأولوية للأهم منها، والتي ستظهر في الأعلى في قسم الإشعارات ذات الأولوية الجديد، وسيتم تلخيص الإشعارات الأطول أو مجموعات الإشعارات المتعددة أيضًا، وستتكامل هذه الميزة أيضًا مع أوضاع التركيز، مما يقلل من الانقطاعات من خلال ضمان تسليم الإشعارات الحاسمة والملائمة فقط. متى سيأتي Apple Intelligence؟

من المتوقع أن تأتي Apple Intelligence إلى طرازات iPhone 16 Pro بعد ذلك بقليل، وستتوفر الميزات على الأجهزة التي تعمل بشريحة A17 Pro وما فوقها، وهذا يعني أن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max هما الجهازان الوحيدان المتاحان حاليًا اللذان سيختبران قوى ذكاء Apple، ولكن من المتوقع أن يأتي هذا الجهاز متأخرًا بعض الشيء.

يُشاع أنه سيأتي في تحديث iOS 18.1 مع عدد قليل من الميزات، وستمتد الميزات الأخرى التي تمت مناقشتها خلال WWDC حتى عام 2025، ويشير التأخير أيضًا إلى أن الدفعة الأولى من سلسلة iPhone 16، والتي كان من المفترض أن تحمل ميزات الذكاء الاصطناعي، سيتعين تحديثها بعد بضعة أسابيع.