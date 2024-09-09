شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 16 برو.. 7 ميزات جديدة في الكاميرا من المحتمل أن تبهر المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

مع بقاء أقل من يومين على حدث Glowtime القادم من آبل، فإن الكثيرين متحمسون لميزات الذكاء الاصطناعي القادمة التي سيقدمها iOS 18، حيث أصبح آيفون على مر السنين مرادفًا للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول، وذلك بفضل ابتكاراته المستمرة في قسم الكاميرا، وهو هذه المرة أيضًا هناك ضجة كبيرة حول سلسلة آيفون 16 برو، حيث يتوقع الكثيرون تغييرات كبيرة.

كشفت بعض تقارير أن آيفون 16 برو سيجلب بعض الميزات الجديدة التي من شأنها تعزيز تجربة التصوير الفوتوغرافي، بدءًا من ترقيات الكاميرا وحتى الأزرار المادية الجديدة، إليك 7 ميزات جديدة للكاميرا من المتوقع أن تشق طريقها إلى آيفون 16 Pro برو وماكس.

لقطات أكثر تفصيلاً على نطاق واسع

من المتوقع أن يتميز كل من iPhone 16 وiPhone 16 Pro Max بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، والتي، إذا كان هذا صحيحًا، ستكون ترقية كبيرة مقارنة بمستشعر آيفون 15 برو بدقة 12 ميجابكسل.

من المفترض أن يؤدي المستشعر الجديد مع عدد الميجابكسل المتزايد إلى الحصول على صور أكثر تفصيلاً، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الكاميرا التي تمت ترقيتها تحسينات على وضع الماكرو، مما يؤدي إلى تحسين الجودة الإجمالية للقطات القريبة بشكل كبير.

تحسين تسجيل الفيديو

وفقًا لتقرير جديد صادر عن 9to5Mac، سيتمكن آيفون 16 برو وبرو ماكس من تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهو أمر لا يستطيعه iPhone 15 Pro وPro Max، وبحسب ما ورد يقوم عملاق التكنولوجيا أيضًا بترقية QuickTake من 1080 بكسل إلى 4K.

تكبير بصري أفضل لجهاز آيفون 16 برو

حصريًا حاليًا لجهاز iPhone 15 Pro Max، من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإحضار الكاميرا الرباعية إلى iPhone 16 Pro، مما يعني أن كلاً من iPhone 16 Pro وPro Max سيدعمان تقريب بصري 5x على الأقل وتقريب رقمي 25x.

مستشعر جديد للكاميرا الرئيسية

تقول الشائعات أيضًا أن شركة Apple ستستخدم مستشعر Sony مُحدثًا للكاميرا الرئيسية لجهاز iPhone 16 Pro. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستشعر الجديد سيقتصر على iPhone 16 Pro Max.

تحسين تسجيل الفيديو

وفقًا لتقرير جديد صادر عن 9to5Mac، سيتمكن iPhone 16 Pro وPro Max من تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهو أمر لا يستطيعه iPhone 15 Pro وPro Max، وبحسب ما ورد يقوم عملاق التكنولوجيا أيضًا بترقية QuickTake من 1080 بكسل إلى 4K.

تكبير بصري أفضل لجهاز iPhone 16 Pro

ستحتوي جميع الطرز الأربعة في سلسلة آيفون 16 على "زر الالتقاط" الذي طال انتظاره، والذي سيتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى كاميرا الهاتف. تشير التكهنات إلى أن الزر الجديد سيكون موجودًا على الجانب الأيمن من الجهاز وسيسمح للمستخدمين بتشغيل التطبيق بسرعة والتحكم في الإجراءات مثل مستوى التكبير/التصغير والتعرض وحتى العمل كزر غالق.

طلاء مضاد للانعكاس

عند التصوير في بيئات مشرقة، فإن إحدى المشكلات الأكثر شيوعًا التي يواجهها المستخدمون في جميع أنحاء العالم هي توهج العدسة، ومع ذلك قد يكون لدى آبل حل لهذه المشكلة.

تشير التكهنات إلى أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يختبر طلاء عدسة جديد “ترسيب الطبقة الذرية” لسلسلة آيفون 16 برو، والذي يمكن أن يساعد في تقليل هذه الانعكاسات.

دعم JPEG-XL

يشاع أيضًا أن iPhone 16 Pro سيحصل على دعم JPEG-XL، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يدعم هذا التنسيق كلاً من الضغط المفقود وغير المفقود ويساعد المستخدمين على حفظ صور عالية الجودة بحجم ملف أقل مع دعم التدرج اللوني الواسع وHDR والعرض التدريجي.