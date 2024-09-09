شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفتة عن ميزات إنستجرام الجديدة لتحرير الصور وإنشاء الملصقات والان مع تفاصيل الخبر

تضيف منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة ميتا، إنستجرام، بعض الميزات الجديدة إلى الرسائل المباشرة، على الرغم من أن بعضها قد لا يكون جديدًا، إلا أن منصة التواصل الاجتماعي تقول إنها تجعل الوصول إليها أكثر سهولة من خلال السماح للأشخاص باستخدامها دون الحاجة إلى مغادرة واجهة المراسلة.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن The Verge، سيتمكن مستخدمو إنستجرام من الوصول إلى صانع الملصقات من واجهة DM، مما يسمح للمستخدمين باستخدام صورة من المكتبة واستخدام مقطع كائن لإنشاء ملصق تفاعل، وهذا مشابه لما قدمه واتساب في وقت سابق من هذا العام.

يمكن لمستخدمي إنستجرام أيضًا إضافة ملصقات أو الرسم على الصورة قبل إرسالها إلى صديق، حتى الآن، لم يكن بإمكان المستخدمين القيام بذلك إلا من خلال التوجه إلى مؤلف القصص، وحفظ الصورة على أجهزتهم ثم إرسالها كرسالة.

قدمت المنصة ميزة أخرى تتيح للمستخدمين إنشاء ملاحظة في عيد ميلادهم، إذا نقر متابعوك على هذه الملاحظة، فسوف يرون تأثير الكعكة بالإضافة إلى قصاصات الورق المتحركة على الشاشة.

أضافت ميتا أيضًا بعض سمات الدردشة الجديدة مثل "Fall" و"Sabrina Carpenter".

منذ بضعة أيام، أضاف إنستجرام ميزة جديدة تهدف إلى زيادة التفاعل من خلال السماح للمستخدمين بترك التعليقات على القصص.

وفي الشهر الماضي، كانت منصة التواصل الاجتماعي تختبر تخطيطًا جديدًا للملف الشخصي قد يعطل الشبكة الكلاسيكية وأضافت خيارًا يتيح لك إضافة أغنية إلى صفحة ملفك الشخصي.