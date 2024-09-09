شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 vs iPhone 15.. ما هي التغييرات المتوقعة وهل يستحق الترقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عم إطلاق هواتفها الرائدة الجديدة في 9 سبتمبر هذا العام في الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إلى جانب هواتف iPhone الجديدة، من المتوقع أن تقدم Apple Apple Watch Series 10 وApple Watch Ultra 3 وطراز Apple Watch SE المحدث.

بينما ستكون جميع منتجات أبل الجديدة في دائرة الضوء، فإن تركيز الحدث سيكون بالتأكيد على سلسلة iPhone 16 المتوقعة، كما هو الحال مع أي إصدار جديد لـ iPhone، فإن السؤال الذي يدور في أذهان العديد من الأشخاص الآن هو: ما الذي ستجلبه أبل مع iPhone 16، وهل سيكون ترقية كبيرة من iPhone 15 إلى iPhone 16؟ في حين أبقت أبل جميع التفاصيل طي الكتمان، فإن الشائعات والتسريبات منتشرة في كل مكان على الإنترنت، مما يمنحنا نصيبًا عادلاً من التلميحات حول ما يمكن توقعه، لذا، نلقي نظرة تفصيلية على التغييرات المتوقعة وما إذا كانت هذه الترقيات كبيرة بما يكفي لجعل التبديل يستحق.

تغييرات التصميم والشاشة

أحد التغييرات الأكثر وضوحًا المتوقعة مع سلسلة iPhone 16 هو التصميم، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن أبل ستقدم هذا العام إعدادًا جديدًا للكاميرا الرأسية على ظهر طرازي iPhone 16 و16 Plus القياسيين، وهو تحول عن الترتيب القطري الموجود في iPhone 15، سيتماشى هذا التغيير الجديد في التصميم مع خطة أبل للسماح لطرازات iPhone 16 القياسية بدعم تسجيل الفيديو المكاني، وهي ميزة حصرية حاليًا لطرازات iPhone 15 Pro، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تحصل طرازات iPhone 16 القياسية على زر Action الجديد، والذي تم تقديمه العام الماضي فقط لطرازات Pro.

بالنسبة لطرازات Pro، من المتوقع أن يحتفظ iPhone 16 Pro وPro Max بتصميم مشابه لخط iPhone 15 Pro ولكن سيحتوي على شاشات أكبر، ومن المتوقع أن يحتوي iPhone 16 Pro على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما سيحتوي Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة، وكلاهما بإطارات أنحف توفر مظهرًا أكثر أناقة.

قوة شريحة A18 الجديدة

مثل كل iPhone جديد، نتوقع هذا العام أيضًا اختلافًا كبيرًا بين iPhone 15 وiPhone 16، ومن المتوقع أن تعمل سلسلة iPhone 16 بشريحة A18 الجديدة من أبل، وهي قفزة كبيرة من شريحة A16 الموجودة في iPhone 15، ويُقال إن أبل ابتكرت A18 باستخدام عملية 3nm المتطورة من TSMC، والتي تعد بتحسينات في كل من الأداء وكفاءة الطاقة، وستعمل هذه الشريحة على تحسين معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، مما يتيح ميزات مثل أبل Intelligence، وهي مجموعة متقدمة من الذكاء الاصطناعي تتضمن Siri محدثة وأدوات ذكية أخرى.

من المرجح أيضًا أن تشهد طرز iPhone 16 زيادة في ذاكرة الوصول العشوائي من 6 جيجابايت إلى 8 جيجابايت لتعزيز الأداء العام، وستدعم هذه الذاكرة الإضافية أيضًا ميزات جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل سلسلة iPhone 16 تبدو أسرع وأكثر استجابة في الاستخدام اليومي.

ترقيات الكاميرا

يقال إن ميزة أخرى للبيع لأجهزة iPhone من الجيل الجديد هي ترقيات الكاميرا، ومن المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 16 Pro بكاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، أعلى من مستشعر 12 ميجابكسل الموجود في iPhone 15 Pro، مما يعد بأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة وصور أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتضمن طرازات Pro زر التقاط مخصص على الجانب، يعمل مثل زر مصراع DSLR مع مستويات ضغط متعددة للتركيز والتقاط الصور أو مقاطع الفيديو.

من المتوقع أيضًا أن يتضمن كلا طرازي Pro عدسة تكبير بصري Tetra Prism 5x، مما يعزز قدرات التكبير عبر الخط بدلاً من مجرد متغير Pro Max، بالنسبة لطرازات iPhone 16 القياسية، في حين من المتوقع أن تكون أجهزة الكاميرا مماثلة لجهاز iPhone 15، فإن معالجة إشارة الصورة المحسنة لشريحة A18 من شأنها أن تؤدي إلى جودة صور وفيديو أفضل بشكل ملحوظ.

تحسينات البطارية والشحن

ستكون البطارية بمثابة ترقية أخرى لهاتف iPhone 16 مقارنة بسابقه، ويُقال إن طرازات Pro تعتمد على تقنية البطارية المكدسة، مما يسمح بسعة أعلى وعمر أطول دون زيادة كبيرة في حجم الجهاز، ومن المتوقع أن تتحسن سرعات الشحن أيضًا، مع وجود شائعات تشير إلى شحن سلكي بقوة 40 وات وقدرات شحن MagSafe بقوة 20 وات، والتي ستكون خطوة كبيرة للأمام من الشحن الحالي بقوة 27 وات لسلسلة iPhone 15.

الاتصال والميزات الأخرى

من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 16 Pro بخيارات اتصال محسّنة، بما في ذلك مودم Snapdragon X75 من Qualcomm لاتصال أسرع وأكثر كفاءة بشبكة 5G، ومن المتوقع أيضًا تكامل Wi-Fi 7 في طرازات Pro، بينما سيتم ترقية طرازات iPhone 16 القياسية إلى Wi-Fi 6E.

هل يستحق iPhone 16 الترقية؟

تجدر الإشارة إلى أن المواصفات التي تحدثنا عنها شائعة، وقد تجلب أبل بعض التغييرات الإضافية، يعتمد ما إذا كان iPhone 16 يستحق الترقية إلى حد كبير على جهازك الحالي واحتياجات الاستخدام، بالنسبة لأولئك القادمين من iPhone 15، فإن التغييرات، على الرغم من أهميتها، قد لا تكون كبيرة بما يكفي لتبرير تكلفة شراء هاتف جديد، ولكن إذا كنت تستخدم جهاز iPhone من الجيل الأقدم، وخاصةً جهازًا عمره أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام، فإن سلسلة iPhone 16 ستوفر بالتأكيد تحسينات كبيرة في الأداء وعمر البطارية وقدرات الكاميرا وميزات الذكاء الاصطناعي، تمامًا مثل الطريقة التي قدمت بها أبل باستمرار ترقيات ملحوظة في الطرز السابقة.